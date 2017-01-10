Голый Дантес и Скичко-Аладдин: как медийщики провели уик-энд

Ну что, время отпусков закончилось? Праздник живота тоже подошел к завершению? Пора работать? Мне и вам – пора, а некоторые только сейчас уехали на заслуженный отдых. Хотя я работать не прекращала и готова рассказать вам, чем занимались звезды на выходных. А точнее, кто куда улетел и откуда прилетел. Смотрим и стараемся не завидовать.

Когда большинство коллег Светланы Лободы возвращаются с теплых уголков мира, она только-только туда отправилась. Естественно, с любимой дочкой Евой. Девочки намерены веселиться целый январь с главным условием: никаких концертов! Думаю, колыбельная на ночь для Евы не в счет.