Голый Дантес и Скичко-Аладдин: как медийщики провели уик-энд

Ну что, время отпусков закончилось? Праздник живота тоже подошел к завершению? Пора работать? Мне и вам – пора, а некоторые только сейчас уехали на заслуженный отдых. Хотя я работать не прекращала и готова рассказать вам, чем занимались звезды на выходных. А точнее, кто куда улетел и откуда прилетел. Смотрим и стараемся не завидовать.
Когда большинство коллег Светланы Лободы возвращаются с теплых уголков мира, она только-только туда отправилась. Естественно, с любимой дочкой Евой. Девочки намерены веселиться целый январь с главным условием: никаких концертов! Думаю, колыбельная на ночь для Евы не в счет.
Также в отпуске сейчас телеведущий Александр Скичко, точнее, Аладдин Скичко. Ведь именно так себя чувствует Саша в Дубае.
«Приятно почувствовать себя Аладдином», – подписал снимок Скичко.
То ли у Вики из «НеАнгелов» больше отпускных дней, чем у Славы, то ли у нее нескончаемый поток фотографий из Таиланда... Но только Слава уже в воскресенье гуляла по Мариинскому парку, наглухо укутанная в зимнюю одежду – в шубе и угги...
…а Вика в субботу еще веселилась со слонами.
У солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной отпуск, по-моему, был коротковат. Певица с мужем уже вернулись домой. О том, какой была их поездка, Юля поделилась в своем Instagram.
«Отпуск подходит к завершению, – написала Санина. – Это была наша с Валом первая поездка в Таиланд. Сочетание безупречной природы, приятного берега, вкусных фруктов и подходящего климата. Экскурсии на острова очень советую! Пхукет – пляж Ката и Ката Ной – очень советую, меньше тусовки и больше красоты. Единственный минус и стресс за весь отдых – это отсутствие всяких правил на дороге, отсутствие тротуаров, пьяные туристы без шлемов и школьники за рулем мопедов. Ну и антисанитария, хотя мы пили для профилактики хилак, все равно траванулся Вал немножко (ибо нефиг есть все подряд). В остальном – райский уголок, который манит снова вернуться».
А вот Владимир Дантес с Надей Дорофеевой Таиланд покидать не торопятся. На одном из пикантных снимков, сделанных в своем номере, пара рассказала, что ведет здоровый образ жизни. В смысле воды много пьют. И посоветовали подписчикам делать то же самое. А я посоветовала бы Наде отодвинуться – мне ничего не видно!
Тем временем телеведущая Анна Тесленко наслаждается отдыхом в Египте. Правда, судя по ее фотографии, которую она подписала «Отдых в Египте. Ожидание/реальность», все проходит немного не так, как она рассчитывала.
У Насти Каменских, похоже, все идет по плану. По крайней мере она продолжает радовать подписчиков фотографиями из отпуска. Ну и не упускает случая лишний раз показать фигуру в купальнике:
Продолжила свой отдых, правда, не в Таиланде, а в Буковеле, Ольга Сумская. С ветерком, так сказать.
Так же с ветерком, как я понимаю, уже работает, а не отдыхает телеведущая Леся Никитюк. Леся прокатилась на джипе во Вьетнаме. Да так, что, по ее словам, еле ресницы спасла. А все потому, что клеить нужно лучше, Леся!
А вот Анатолий Анатолич провел свои выходные с женой и дочками. И не где-нибудь, а в «лісі, лісі темному».
И пока мы тут с вами в «лісі, лісі темному», к тому же «холодному», Оля Полякова говорит всем: «Намасте!» Если вы вдруг не знаете, то это индийское приветствие и прощание, которое буквально переводится как «поклон тебе».
Намасте, друзья, намасте! За работу.