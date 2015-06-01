«Глупость, какая глупость»: медийщики – о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили

Бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основе п. 2 ст. 19 Закона «О гражданстве», а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял Саакашвили, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии был заочно арестован. Об этом сообщает ТСН.UA.

Я решила собрать мнения украинских медийщиков на данную тему.

Блогер Антон Ходза написал о «преимуществах», которые потерял Саакашвили.