«Глупость, какая глупость»: медийщики – о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили

Украинские медийщики резко отреагировал на лишение гражданства Украины Михаила Саакашвили.
Бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основе п. 2 ст. 19 Закона «О гражданстве», а именно – на основании ложных данных, указанных в анкете. В документах, которые заполнял Саакашвили, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии был заочно арестован. Об этом сообщает ТСН.UA.
Я решила собрать мнения украинских медийщиков на данную тему.
Блогер Антон Ходза написал о «преимуществах», которые потерял Саакашвили.
Журналист Михаил Ткач увидел причину потери украинского гражданства в популярности Саакашвили на Facebook и попросил не «лайкать» этот пост.
У бывшего замминистра информационной политики Татьяны Поповой когнитивный диссонанс.
Журналист Сакен Аймурзаев назвал эту новость большой глупостью.
Дизайнер и блогер Филипп Духлий назвал Саакашвили птицей-говоруном и посоветовал не создавать себе кумиров, а самим бороться с коррупцией.
Шоумен Дмитрий Чекалин рекомендует обратить внимание на последнее заявление политика.
Корреспондент «Новой газеты» Ольга Мусафирова призналась, что ей стыдно за данное решение украинских властей.
Журналист Espreso.TV Марина Данилюк-Ермолаева решила кратко описать историю Михаила Саакашвили в Украине.
Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина отметила, что дело не в Михаиле, а в «украинской власти и нас с вами».
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