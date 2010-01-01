Главреда журнала для геев уволили за расистские и гомофобные сообщения в соцсетях

Риверса уволили спустя несколько недель после назначения. Это произошло после того, как в издании обнаружили твиты, которые он писал с 2010 по 2015 годы.

В частности, молодой человек называл представителей сексуальных меньшинств уродами и хныкающими овцами, а также признавался в ненависти к старикам и матерям.

«Я окружен погаными макаками, – жаловался Джош. – Это планета приматов. Чертовых обезьян. Меня так все бесит».

По словам представителей Gay Times, Риверса уволили, несмотря на его заискивающие извинения. Все написанные им материалы удалили, а издание извинилось перед читателями.