ТЕЛЕКРИТИКА

Главреда журнала для геев уволили за расистские и гомофобные сообщения в соцсетях

Дуся

Главного редактора старейшего гей-журнала Британии Gay Times Джоша Риверса (Josh Rivers) уволили после оскорбительных высказываний в адрес женщин, геев, лесбиянок, евреев, египтян, азиатов, трансгендеров, транссексуалов, людей с ограниченными возможностями, страдающих избыточным весом и водителей автобусов.

«Самые гадкие геи – низкие, старые мужчины-азиаты с длинными ногтями. Факт», – считае Риверс

Фото: twitter.com

Риверса уволили спустя несколько недель после назначения. Это произошло после того, как в издании обнаружили твиты, которые он писал с 2010 по 2015 годы.

В частности, молодой человек называл представителей сексуальных меньшинств уродами и хныкающими овцами, а также признавался в ненависти к старикам и матерям.

«Я окружен погаными макаками, – жаловался Джош. – Это планета приматов. Чертовых обезьян. Меня так все бесит».

По словам представителей Gay Times, Риверса уволили, несмотря на его заискивающие извинения. Все написанные им материалы удалили, а издание извинилось перед читателями.

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