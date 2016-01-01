Главред журнала ХХL Игорь Посыпайко женился сразу на двух женщинах

Не знаю, кто как провел выходные, а Игорь Посыпайко женился. И не просто так, а сразу на двух женщинах. Об этом главред глянца поведал на своей странице в Facebook. Я вообще всегда смутно понимаю, что творится у Посыпайко в соцсетях, но там всегда весело, угарно и непонятно, где правда, а где шуточки. Однако, судя по всему, на этот раз Игорь серьезен, как никогда (насколько можно быть серьезным, если устраиваешь свадьбу с двумя женихами и четырьмя невестами на 40-метровой яхте на Мальдивах).