Главред журнала ХХL Игорь Посыпайко женился сразу на двух женщинах

Не знаю, кто как провел выходные, а Игорь Посыпайко женился. И не просто так, а сразу на двух женщинах. Об этом главред глянца поведал на своей странице в Facebook. Я вообще всегда смутно понимаю, что творится у Посыпайко в соцсетях, но там всегда весело, угарно и непонятно, где правда, а где шуточки. Однако, судя по всему, на этот раз Игорь серьезен, как никогда (насколько можно быть серьезным, если устраиваешь свадьбу с двумя женихами и четырьмя невестами на 40-метровой яхте на Мальдивах).
Чтобы вы не сомневались, вот вам еще одно фотодоказательство:
Если вы прямо сейчас, глядя на этих красавиц, начали завидовать Игорю Посыпайко, я вам скажу: «Не спешите!» Это же не только двойное счастье, но и двойная порция проблем. Помните, как в песне о «Трех женах»? Вот и у Игоря началось. Ну как, например, в соцсетях изменить статус на «женат на двух»? То-то же!
Веселье да и только.
Поздравляем вас, Игорь! От всей души, честно!