Главред украинского онлайн-издания признался в воровстве

По словам Юрия, пребывая в китайском аэропорту и делая все возможное, чтобы улететь на родину, журналист попал в неприятность – его ветхого саквояж дал трещину и распался, не выдержав азиатских реалий. Дабы не утерять купленные гостинцы и сохранить собственные пожитки, Марченко решил починить сумку, заклеив ее скотчем. К сожалению, в магазине при аэропорте не было продавца, поэтому главред решился на вопиющую дерзость – украсть лежавший на столе скотч.

Скрываясь с места преступления, Юрия остановила хозяйка лавки, которую, как оказалось изначально, «преступник» попросту не заметил. На вопрос продавца, что Марченко хотел, журналист ничего не ответил, удачно скрывшись, прихватив скотч.

«Какой у меня был выбор? – сокрушается Марченко. – Купить еще один рулон, который мне пришлось бы тут же выбросить. Вытащить добычу из кармана, сказать: «Вот это» – и позволить случиться приключениям. Или преступно уйти. Я ушел и теперь вне закона».