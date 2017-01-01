Главред новостного издания уехала в Ниццу ненавидеть россиян

Загорая на пляже, женщина заметила двух россиянок, которые лежали в соседних с ней шезлонгах. Когда они попытались заговорить с ней на русском и английском языках, Высоцкая сделала вид, что не понимает, чтобы не общаться с ними.

Игнорирование попыток русских заговорить на нескольких языках показалось Татьяне недостаточно убедительным жестом, демонстрирующим её отношение к России. Поэтому она пошла к администрации пляжа и потребовала дать ей другой шезлонг в том месте, где по соседству с ней не окажется русских. Администратор смог найти единственное свободное место в компании румын — и Высоцкой пришлось на него согласиться, хотя сама она была этим не слишком довольна, так как по мнению журналистки у румын также присутствуют территориальные претензии к Украине.

" "Тут будуть румуни. У вас нема проблем з Румунією?" Кажу, нема. А сама про себе сміюся, бо румуни таки мають до нас територіальні претензії.", - пишет Татьяна.

Журналистку поддержали некоторые комментаторы: