Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

«Привет! – пишет Козловский. – Меня зовут Виталий. Мне 32. Холост. Живу в достатке. Щедр. Нежен. Внимателен. Без вредных привычек. Ищу невесту. Умеющую любить. Нежную. С хорошим образованием. Хозяйственную. Ответственную.

Возраст от 22–40. В случае любви обещаю заботиться, удовлетворять желания и потребности, делать каждый день счастливой».

Также певец сообщил о выходе нового клипа, но, судя по всему, из-за пикантной фотографии это прошло незамеченным.

Главный редактор журнала Playboy Влад Иваненко не захотел оставаться безучастным в этом щепетильном деле и для привлечения внимания потенциальных невест. Он на скорую руку сверстал обложку нового выпуска издания, героем которой выступил звездный обнаженный жених Козловский.