Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Не успел певец Виталий Козловский пережить расставание со своей девушкой, как стало известно, что он ищет новую пассию. Любопытное объявление о знакомстве дал артист в Facebook, подкрепив заметку своим почти полностью обнаженным изображением.
«Привет! – пишет Козловский. – Меня зовут Виталий. Мне 32. Холост. Живу в достатке. Щедр. Нежен. Внимателен. Без вредных привычек. Ищу невесту. Умеющую любить. Нежную. С хорошим образованием. Хозяйственную. Ответственную.
Возраст от 22–40. В случае любви обещаю заботиться, удовлетворять желания и потребности, делать каждый день счастливой».
Также певец сообщил о выходе нового клипа, но, судя по всему, из-за пикантной фотографии это прошло незамеченным.
Главный редактор журнала Playboy Влад Иваненко не захотел оставаться безучастным в этом щепетильном деле и для привлечения внимания потенциальных невест. Он на скорую руку сверстал обложку нового выпуска издания, героем которой выступил звездный обнаженный жених Козловский.
Не уверена, что выпуск с новой обложкой когда-либо выйдет в печать, но Козловский с помощью доброго самаритянина Иваненко уж точно привлек несколько девичьих (и не только) взглядов.