Главред Playboy подарил министру финансов Украины подписку на журнал за дерзость

Девушка опубликовала в сети переписку с предполагаемым министром финансов (что вовсе ее не красит), сообщив о приглашении на ужин от мужчины.

В комментариях к посту пользователи усомнились в правдивости этой истории. Так, в приложении министра почему-то зовут не Александр, а Игорь, да и фотографии мог загрузить кто угодно ради того, чтобы испортить репутацию чиновника.

Тем не менее повод не прошел мимо главреда Playboy Влада Иваненко, который молниеносно сориентировался в ситуации и подарил Александру Данилюку подписку на журнал.