Главред Playboy подарил министру финансов Украины подписку на журнал за дерзость

Совсем недавно прошла новость о министре финансов Украины Александре Данилюке, который якобы знакомится с девушками в Tinder (популярное приложение для знакомств) и хвалится своим заработком. Об этом в Facebook написала одна из пользователей соцсети Женя Короленко.
Девушка опубликовала в сети переписку с предполагаемым министром финансов (что вовсе ее не красит), сообщив о приглашении на ужин от мужчины.
В комментариях к посту пользователи усомнились в правдивости этой истории. Так, в приложении министра почему-то зовут не Александр, а Игорь, да и фотографии мог загрузить кто угодно ради того, чтобы испортить репутацию чиновника.
Тем не менее повод не прошел мимо главреда Playboy Влада Иваненко, который молниеносно сориентировался в ситуации и подарил Александру Данилюку подписку на журнал.
«Лично от меня за дерзость и удальство он получает также приз в виде подписки на легендарный мужской журнал», – написал Влад, продемонстрировав пример ситуативного маркетинга.