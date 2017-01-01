ТЕЛЕКРИТИКА

Главред новостного издания уехала в Ниццу ненавидеть россиян

Дуся
Украинская журналистка, главред издания «Независимое бюро новостей» Татьяна Высоцкая рассказала на своей странице в Facebook о россиянках, которые попытались испортить ей последний день отпуска в Ницце. Высоцкая называет этих женщин не иначе как «врагом».

Загорая на пляже, Татьяна заметила двух россиянок, которые лежали в соседних шезлонгах. Когда они попытались заговорить с ней на русском и английском языках, Высоцкая сделала вид, что не понимает, чтобы не общаться с ними.

Игнорирование попыток россиянок заговорить на нескольких языках показалось Татьяне недостаточно убедительным жестом, демонстрирующим ее отношение к России, поэтому она пошла к администрации пляжа и потребовала дать ей другой шезлонг в том месте, где по соседству с ней не окажется русских. Администратор смог найти единственное свободное место в компании румын – и Высоцкой пришлось согласиться, хотя сама она была не слишком довольна таким вариантом, так как, по мнению журналистки, у румын также присутствуют территориальные претензии к Украине.

«"Тут будуть румуни. У вас нема проблем з Румунією?" – пишет в Facebook Татьяна. – Кажу: «Нема». А сама про себе сміюся, бо румуни таки мають до нас територіальні претензії».

Журналистку поддержали в комментариях некоторые пользователи соцсети:

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Но большинство сошлись на мысли, что поступок Татьяны выглядит, мягко говоря, глупо.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Заглавное фото: facebook.com

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