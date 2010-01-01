ТЕЛЕКРИТИКА

Главред газеты «День» проанонсировала выход новой книги из серии «Украина Incognita»

Дуся
Главный редактор газеты «День» Лариса Ившина сообщила на своей странице в Facebook о новой книге из серии «Украина Incognita».

«Друзья, пора сообщить вам суперновость! – пишет Ившина. – «День» завершает работу над новой книгой в серии «Украина Incognita». Название – "Корона или наследие Королевства Русского"».

Главный редактор также отметила, что в скором времени на сайте появится возможность предварительного заказа, а первому заказчику, по доброй традиции «Дня», – издание с автографом Ларисы Ившиной.

Фото: day.kyiv.ua

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