В Украине появилось новое арт-издание

Медиааналитик и арт-критик Андрей Боборыкин сделал пост у себя на странице в Facebook с фотографией туалетной бумаги, сравнив ее с изданием о современном искусстве.
«Наконец-то в Украине появилось профильное издание о современном искусстве (и декоре)», – написал Боборыкин.
Также мне удалось взять комментарий у Андрея. На вопрос о том, чего же не хватает украинским профильным арт-изданиям для того, чтобы их не сравнивали с туалетной бумагой, он ответил следующее:
«Комментировать особенно нечего – в Украине на данный момент нет специализированных арт-изданий, кроме студенческой стенгазеты в академии».
Это не первое высказывание Боборыкина такого рода. Ранее в интервью «Радио Вести» медиааналитик сообщил, что в Украине нет настоящих массмедиа.
Напомню, Андрей Боборыкин с 28 августа вступает в должность главного редактора bit.ua, до этого работал редакционным директором в Genesis Media.
Заглавное фото: facebook.com