ТЕЛЕКРИТИКА

В Украине появилось новое арт-издание

Дуся

Медиааналитик и арт-критик Андрей Боборыкин сделал пост у себя на странице в Facebook с фотографией туалетной бумаги, сравнив ее с изданием о современном искусстве.

«Наконец-то в Украине появилось профильное издание о современном искусстве (и декоре)», – написал Боборыкин.

Также мне удалось взять комментарий у Андрея. На вопрос о том, чего же не хватает украинским профильным арт-изданиям для того, чтобы их не сравнивали с туалетной бумагой, он ответил следующее:

«Комментировать особенно нечего – в Украине на данный момент нет специализированных арт-изданий, кроме студенческой стенгазеты в академии».

Это не первое высказывание Боборыкина такого рода. Ранее в интервью «Радио Вести» медиааналитик сообщил, что в Украине нет настоящих массмедиа.

Напомню, Андрей Боборыкин с 28 августа вступает в должность главного редактора bit.ua, до этого работал редакционным директором в Genesis Media.

Заглавное фото: facebook.com

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