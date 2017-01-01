Главное – не перехвалить: реакция медийщиков на фильм «Киборги»

Военная драма «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, которая вышла в прокат 7 декабря, уже успела спровоцировать скандал о плагиате, а также установить новый рекорд для национальных фильмов в украинском прокате по кассовым сборам в первый уик-энд. Чем не повод для медийщиков написать пару строк в Facebook.

Вы не поверите, но все как сговорились – и принялись хвалить фильм. Мне пришлось ущипнуть себя несколько раз, чтобы понять, не сон ли это. Я вовсе не против этой ленты, поверьте, Дуся последняя, кто будет разжигать скандалы, но такого единства мнений я еще не видела. И даже те пару замечаний, которые я нашла, касались музыки «ОЭ» в картине и обилия диалогов.

«О Боже!» – воскликнула я, подняв свой взор к потолку. Неужели «зрада» больше не в тренде?!