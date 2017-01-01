Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко пообещала шалить

19 декабря состоялась новогодняя вечеринка нового женского интернет-издания LeMonade. Грандиозное событие посетили друзья и коллеги LeMonade. Конечно же, «Дуся» не могла пройти мимо такого мероприятия – и тоже заглянула, как говорится, на огонек.
Ведущим вечера стал зажигательный и веселый Роман Михно. Гостей развлекали популярные украинские группы «Сальто Назад» и Bahroma, а также официальный DJ Евровидения-2017 Саня Дымов. Кроме того, состоялся показ мод от участниц конкурса красоты «Королева Украины», которые представили уникальную коллекцию бренда Universal Hedonism.
Среди звездных гостей можно было заметить участника шоу «Танці з зірками 2017» и партнера по проекту Натальи Холоденко Виталия Загоруйко, участников шоу «Топ-модель по-украински» Юлию Мочалову и Самвела Туманяна, солиста группы Nravitsa Planet Ивана Марунича и шоумена Tom Soda.
Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко поблагодарила партнеров и коллег за поддержку, рассказала о холдинге и поделилась дальнейшими планами издания.
«Хочу поприветствовать вас на новогодней вечеринке издания LeMonade, которое не так давно ворвалось в сегмент женских СМИ и уже успело завоевать поддержку аудитории, – обратилась к присутствующим Алеся Диденко. – Пиар-менеджеры, партнеры, спасибо. Особую благодарность хочу выразить генеральному директору медиахолдинга Co-op Media Алле Шориной, принявшей экс-команду издания Ivona в семью Co-op Media, который входит в десятку самых крупных издателей прессы в Украине и включает, в частности, такие проекты, как детский журнал «Розумашки», интернет-издание для бизнеса UA.Market.info, еженедельник-гигант «Порадниця» и другие СМИ. Что касается LeMonade, у нас также есть печатная версия, которая по контенту отличается от сайта. По поводу веб-версии скажу, что мы как самый юный проект холдинга будем немного шалить, но обещаем не разочаровать. В целом, планы самые амбициозные и вдохновляющие!»
В течение вечера у гостей была возможность принять участие в розыгрыше призов от партнеров мероприятия. Главным призом стал блендер Phillips от витаминного бренда BIOTUS, который достался украинскому PR-менеджеру Евгению Черному.