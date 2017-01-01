Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко пообещала шалить

Среди звездных гостей можно было заметить участника шоу «Танці з зірками 2017» и партнера по проекту Натальи Холоденко Виталия Загоруйко, участников шоу «Топ-модель по-украински» Юлию Мочалову и Самвела Туманяна, солиста группы Nravitsa Planet Ивана Марунича и шоумена Tom Soda.

Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко поблагодарила партнеров и коллег за поддержку, рассказала о холдинге и поделилась дальнейшими планами издания.