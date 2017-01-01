ТЕЛЕКРИТИКА

Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко пообещала шалить

На закрытой вечеринке женского интернет-издания выступали Bahroma и «Сальто Назад»

Дуся

19 декабря состоялась новогодняя вечеринка нового женского интернет-издания LeMonade. Грандиозное событие посетили друзья и коллеги LeMonade. Конечно же, «Дуся» не могла пройти мимо такого мероприятия – и тоже заглянула, как говорится, на огонек.


Ведущим вечера стал зажигательный и веселый Роман Михно. Гостей развлекали популярные украинские группы «Сальто Назад» и Bahroma, а также официальный DJ Евровидения-2017 Саня Дымов. Кроме того, состоялся показ мод от участниц конкурса красоты «Королева Украины», которые представили уникальную коллекцию бренда Universal Hedonism.

Во время выступления группы «Сальто Назад» не было ни одного сальто

Все фото – Ната Боровик

Среди звездных гостей можно было заметить участника шоу «Танці з зірками 2017» и партнера по проекту Натальи Холоденко Виталия Загоруйко, участников шоу «Топ-модель по-украински» Юлию Мочалову и Самвела Туманяна, солиста группы Nravitsa Planet Ивана Марунича и шоумена Tom Soda.

Главный редактор сайта LeMonade Алеся Диденко поблагодарила партнеров и коллег за поддержку, рассказала о холдинге и поделилась дальнейшими планами издания.

Реакция Евгения Черного на «секретик» Юлии Мочаловой

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На вечеринке больше фотографировались с Dj Саня Дымов, чем рядом со стендом. Мимо не прошли даже Екатерина Примина и Алекс Лебедев

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«Хочу поприветствовать вас на новогодней вечеринке издания LeMonade, которое не так давно ворвалось в сегмент женских СМИ и уже успело завоевать поддержку аудитории, – обратилась к присутствующим Алеся Диденко. – Пиар-менеджеры, партнеры, спасибо. Особую благодарность хочу выразить генеральному директору медиахолдинга Co-op Media Алле Шориной, принявшей экс-команду издания Ivona в семью Co-op Media, который входит в десятку самых крупных издателей прессы в Украине и включает, в частности, такие проекты, как детский журнал «Розумашки», интернет-издание для бизнеса UA.Market.info, еженедельник-гигант «Порадниця» и другие СМИ. Что касается LeMonade, у нас также есть печатная версия, которая по контенту отличается от сайта. По поводу веб-версии скажу, что мы как самый юный проект холдинга будем немного шалить, но обещаем не разочаровать. В целом, планы самые амбициозные и вдохновляющие!»

Самая обаятельная девушка вечера – Юлия Мочалова

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Исполнитель Tom Soda показывает явное непонимание происходящего

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В течение вечера у гостей была возможность принять участие в розыгрыше призов от партнеров мероприятия. Главным призом стал блендер Phillips от витаминного бренда BIOTUS, который достался украинскому PR-менеджеру Евгению Черному.

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