Главный редактор издания Gloss.ua призналась в своем непрофессионализме

«Ни разу в жизни не держала в руках спиннер, не смотрела «Игру престолов» и баттл Оксимирона против Гнойного, – пишет Карпова. – Стало легче».

Почему главред информационного издания расписалась в своем невежестве, остается только догадываться. Хочется напомнить Ксении, что должность главного редактора обязывает быть «в теме» абсолютно всего информационного поля, будь то сериал или детская игрушка. Если же воротить нос от неугодных тем и пропускать через себя только ту информацию, которая приходится по душе, тогда зачем все это?