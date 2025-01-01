Главный редактор Gloss.ua потеряла страх перед полицией

Главный редактор издания Gloss.ua Ксения Карпова рассказала на своей странице в Facebook милую историю о полицейском, который в метро уступил место женщине. Эта ситуация напомнила Ксении о ее ощущениях, когда она видела старую милицию в метро несколько лет назад.
«Инстинктивно напрягалась, хотя никогда ни в чем не была виновата, – пишет журналистка. –Ассоциации «менты – молчать – бояться» прочно впечатались в нашу голову чуть ли не с подросткового возраста. С сериалами с их полубандитским образом, с рассказами взрослых, позже – с интернетом и новостями.
И наконец-то исчезли. Наконец-то воспринимаешь их как защитников, а не потенциально опасных страшных мужиков в форме».
Фото: facebook.com