Главный редактор Gloss.ua потеряла страх перед полицией

«Инстинктивно напрягалась, хотя никогда ни в чем не была виновата, – пишет журналистка. –Ассоциации «менты – молчать – бояться» прочно впечатались в нашу голову чуть ли не с подросткового возраста. С сериалами с их полубандитским образом, с рассказами взрослых, позже – с интернетом и новостями.

И наконец-то исчезли. Наконец-то воспринимаешь их как защитников, а не потенциально опасных страшных мужиков в форме».

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