ТЕЛЕКРИТИКА

Главный редактор Сultprostir назвал Павла Зиброва тупым

Дуся
Главный редактор издания Cultprostir.ua Альберт Цукренко назвал народного артиста Украины Павла Зиброва тупым и самодовольным. Причиной этому послужила публикация Muzmapa, в которой Зибров комментирует музыкальные новинки октября.

Фото: facebook.com

К слову, комментарии Зиброва в материале Muzmapa оказались достаточно живыми и ироничными, что само по себе интересно, учитывая амплуа артиста.

Что же спровоцировало Альберта Цукренко к подобным ретроградным выпадам, остается только догадываться. Может, это личная обида за коллег, которым маэстро не уделил должного внимания, а может, и положение дел в украинской культуре в целом.

ДУСя В TELEGRAM

Главное в разделе

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Дуся

Румынская телеведущая попыталась вытряхнуть паука из трусов