Главный редактор Сultprostir назвал Павла Зиброва тупым

К слову, комментарии Зиброва в материале Muzmapa оказались достаточно живыми и ироничными, что само по себе интересно, учитывая амплуа артиста.

Что же спровоцировало Альберта Цукренко к подобным ретроградным выпадам, остается только догадываться. Может, это личная обида за коллег, которым маэстро не уделил должного внимания, а может, и положение дел в украинской культуре в целом.