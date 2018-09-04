ТЕЛЕКРИТИКА

Главный интриган лета показал тизер нового проекта

Дуся

Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram тизер долгожданной комедии «Я, ты, он, она», которую промотирует с самого старта съемок.


Сегодня, 4 сентября, вышел новый тизер фильма студии «Квартал 95» – романтической комедии «Я, ты, он, она». Ролик смонтирован из уже отснятых материалов (съемки все еще продолжаются) и скоро появится в кинотеатрах по всей Украине.

#ятыонона Наш новый трейлер!) в кино с 27 декабря!) Полная версия по ссылке в профиле... #квартал95 #kvartal95 #скоровкино

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В центре сюжета ленты «Я, ты, он, она» – Максим и Яна, которые женаты уже десять лет и переживают кризис отношений. Каждый из них нашел себе утешение на стороне: у Яны появился ухажер Борис, а у Максима – девушка Елена. Однако развестись паре не удается. Суд, не услышав весомых причин для развода, дает супругам месяц на примирение, и за этот срок со всеми четырьмя участниками любовного многоугольника происходят забавные и судьбоносные события.

Примечательно, что режиссер-постановщик, продюсер и исполнитель главной роли Владимир Зеленский дразнит зрителей кадрами со съемочной площадки фильма уже с начала июля. Так, фотография с киношной невестой Владимира – Анастасией Короткой – появилась на третий день съемок, 6 июля. Для ленты даже завели отдельный аккаунт, переняв успешную практику западных фильммейкеров.

Настя Короткая и помолодевший Павел Зибров. Или нет?

Фото: Instagram

Через несколько дней на странице Зеленского появляется снимок, на котором комик с радостью поглощает еду из McDonalds, добавив, что его тренеру лучше не знать о подобном читмиле. Напомню, главный кварталовец завел в YouTube канал Ze Kubiki, в котором рассказывает о своих занятиях спортом и о сбалансированном питании.

Главное – чтобы с первого кадра удалось заснять сцену в McDonalds

Фото: Instagram

В продолжении промокампании Владимир выставлял фото с другими популярными актерами, которые участвовали в создании ленты.

Станислав Боклан, Ольга Сумская, Настя Короткая и Владимир Зеленский

Фото: Instagram

В августе продюсер еще больше разжег интерес аудитории к картине, кокетливо поинтересовавшись, будут ли подписчики присутствовать на премьере фильма 27 декабря.

Актер Юрий Ткач бережет эмоции для съемок

Фото: Instagram

На днях в аккаунте Зеленского появилось фото, на котором шоумен запечатлен с наушниками, надетыми нетрадиционным способом. Актер сообщил фолловерам, что до конца съемок фильма «Я, ты, он, она» остались считанные дни.

Владимир Зеленский явно устал от напряженного графика

Фото: Instagram

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