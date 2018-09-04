Главный интриган лета показал тизер нового проекта

В центре сюжета ленты «Я, ты, он, она» – Максим и Яна, которые женаты уже десять лет и переживают кризис отношений. Каждый из них нашел себе утешение на стороне: у Яны появился ухажер Борис, а у Максима – девушка Елена. Однако развестись паре не удается. Суд, не услышав весомых причин для развода, дает супругам месяц на примирение, и за этот срок со всеми четырьмя участниками любовного многоугольника происходят забавные и судьбоносные события.

Примечательно, что режиссер-постановщик, продюсер и исполнитель главной роли Владимир Зеленский дразнит зрителей кадрами со съемочной площадки фильма уже с начала июля. Так, фотография с киношной невестой Владимира – Анастасией Короткой – появилась на третий день съемок, 6 июля. Для ленты даже завели отдельный аккаунт, переняв успешную практику западных фильммейкеров.