Главный герой фильма «Обитаемый остров» выбросился из окна

Актер Василий Степанов, известный по экранизации романа братьев Стругацких «Обитаемый остров», доставлен в больницу после падения с пятого этажа. Как сообщает Life.ru, 31-летний актер выбросился из окна своей квартиры в Москве вчера утром. В больнице у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.
По словам очевидцев, актер шагнул из окна намеренно.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются следователи.
Василий имеет склонность к депрессиям. Он часто жаловался на свою невостребованность, что его «никуда не берут на работу, даже в полицию». Из-за изменившейся внешности не брали даже на съемки в рекламу. Фактически он все это время жил на деньги родителей и бабушки с дедушкой, периодически подрабатывая то грузчиком, то мойщиком троллейбусов.
Заглавное фото: Filmz.ru