Главный герой фильма «Обитаемый остров» выбросился из окна

Василий имеет склонность к депрессиям. Он часто жаловался на свою невостребованность, что его «никуда не берут на работу, даже в полицию». Из-за изменившейся внешности не брали даже на съемки в рекламу. Фактически он все это время жил на деньги родителей и бабушки с дедушкой, периодически подрабатывая то грузчиком, то мойщиком троллейбусов.

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