Главные претенденты на победу в «Танцях з зірками» покинули проект

Темой шестого выпуска шоу «Танці з зірками» стали «Танці з дітьми». Участики шоу предавались ностальгии по детству и делились воспоминаниями. А в танцевальных номерах участвовали талантливые маленькие танцоры.

По итогам зрительского голосования и по количеству баллов жюри под угрозой вылета из проекта оказались пары Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Анита Луценко и Александр Прохоров, Денис Беринчик и Екатерина Белявская. В результате проект сенсационно покинули Анита Луценко и Александр Прохоров.И это при том, что Катерина Кухар несколько раз назвала именно эту пару главными претендентами на победу. Но зрители решили иначе.

А ведь в этот раз номер у пары и правда был очень интересный и оригинальный. Прохоров и Луценко перевоплотились в школьных учителей, станцевав вместе с детьми зажигательный джайв под песню «Вчителька» группы ТІК. Но зрительские симпатии - штука сложная и непредсказуемая.