Главные медиасобытия, за которыми мы следили в 2016 году

Вот сегодня, в честь праздника, положа руку на сердце, признаюсь, что не думала, что Украина в этом году победит на Евровидении. Нет-нет, я, конечно, очень люблю Джамалу и почитаю ее талант, но вы же знаете, что не всегда в песенном конкурсе это главное. Но даже при всем при том, что я не была готова к триумфу украинского артиста в Швеции, за нацотбором у нас следила с большим любопытством. Такие артисты в этот раз участвовали: Тоня Матвиенко, SunSay, The Hardkiss, PurPur, Brunettes Shoot Blondes, "Не Ангелы"... В общем, было, кем полюбоваться и заслушаться.

Победила, как вы прекрасно помните, Джамала с песней "1944". И вот тут началось... Сначала поклонники певицы переживали, найдутся ли деньги, чтобы отправить певицу в Стокгольм. Нашлись. Потом какие-то российские активисты потребовали от организаторов конкурса проверить песню украинской конкурсантки на политическое содержание. Потом Джамалу разыгрывали российские пранкеры. Далее - все те же (или уже другие?) российские активисты засобирались отправить на конкурс вместо заявленного ранее Сергея Лазарева, девушку, поющую песню о Путине. Передумали. А Джамале, тем временем, букмекеры пророчили лишь второе место.

Мы с Мусей очень нервничали весь финал конкурса - там ведь правила голосования изменили и до самого конца совершенно непонятно, кто окажется на вершине. Так что, можете себе представить, как мы переживали, когда распределялись последние голоса между нашей Джа и российским Сергеем Лазаревым. И вот, "ПЕРЕМОГА!". Но, как вы понимаете, на победе Джамалы приключения не закончились, а только начались. Впереди нас ожидал еще изматывающий марафон "Подготовить Евровидение - 2017 в Украине и остаться в живых". Он, кстати, все еще продолжается. Так что "далі буде".