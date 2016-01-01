Главные медиасобытия, за которыми мы следили в 2016 году

Ну как, вы уже отварили свеклу и картошечку? И салат "Оливье" небось сделали уже? Ну тогда берите мандаринки и шампанское, усаживайтесь поудобней перед монитором - начнем 2016 год провожать.
Многие вот на уходящий год жалуются, мол, такой-эдакий был, непутевый и сложный. А я вам так скажу: было по-всякому, но хорошо, что было, и хорошо, что уже позади. Давайте теперь быстренько пробежимся по событиям в медиамире, которые мы с Мусей запомнили особенно хорошо и не раз еще будем вспоминать в году грядущем.
Страх и ненависть на Евровидении - 2016
Вот сегодня, в честь праздника, положа руку на сердце, признаюсь, что не думала, что Украина в этом году победит на Евровидении. Нет-нет, я, конечно, очень люблю Джамалу и почитаю ее талант, но вы же знаете, что не всегда в песенном конкурсе это главное. Но даже при всем при том, что я не была готова к триумфу украинского артиста в Швеции, за нацотбором у нас следила с большим любопытством. Такие артисты в этот раз участвовали: Тоня Матвиенко, SunSay, The Hardkiss, PurPur, Brunettes Shoot Blondes, "Не Ангелы"... В общем, было, кем полюбоваться и заслушаться.
Победила, как вы прекрасно помните, Джамала с песней "1944". И вот тут началось... Сначала поклонники певицы переживали, найдутся ли деньги, чтобы отправить певицу в Стокгольм. Нашлись. Потом какие-то российские активисты потребовали от организаторов конкурса проверить песню украинской конкурсантки на политическое содержание. Потом Джамалу разыгрывали российские пранкеры. Далее - все те же (или уже другие?) российские активисты засобирались отправить на конкурс вместо заявленного ранее Сергея Лазарева, девушку, поющую песню о Путине. Передумали. А Джамале, тем временем, букмекеры пророчили лишь второе место.
Мы с Мусей очень нервничали весь финал конкурса - там ведь правила голосования изменили и до самого конца совершенно непонятно, кто окажется на вершине. Так что, можете себе представить, как мы переживали, когда распределялись последние голоса между нашей Джа и российским Сергеем Лазаревым. И вот, "ПЕРЕМОГА!". Но, как вы понимаете, на победе Джамалы приключения не закончились, а только начались. Впереди нас ожидал еще изматывающий марафон "Подготовить Евровидение - 2017 в Украине и остаться в живых". Он, кстати, все еще продолжается. Так что "далі буде".
Год "Лозизмов"
Знаете, как я буду вспоминать 2016 год? Как время, когда Юрий Лоза восстал из небытия. Серьезно, столько новостей об авторе "Маленького плота" я еще не видела даже во времена, когда его "Деревня Клюевка" была на верине популярности. А ведь всего-то и надо было, что сделать парочку столь же громких, сколь и нелепых заявлений. Если вы уже забыли, с чего все началось, я напомню.
В марте 2016 года Юрий Лоза принял участие в передаче Захара Прилепина «Соль», где критически высказался о некоторых западных музыкантах. В частности, он сказал, что The Rolling Stones «гитару не настроили за всю жизнь ни разу», а лидер группы Мик Джаггер «ни в одну ноту не попал». Высказывания Лозы разошлись по сети, как горяие пирожки, и дошли даже до продюсера Джимми Дугласа, работавшего с группами Led Zeppelin и The Rolling Stones. Ну а Юрию Лозе очень понравилось что-либо провозглашать и в уходящем 2016 году он множество раз радовал нас прекрасными изречениями, которые мы с Мусей прозвали "Лозизмами" ("Афоризмы от Лозы" - если иными словами).
Лео, медведь и "Оскар"
В этом году мы с вами понесли тяжелую утрату - попрощались с многочисленными и разнообразными шутками и мемами на тему Леонардо Ди Каприо и премии "Оскар", которую ему никак не давали... Но вот и сказочке конец - статуэтку Лео наконец-то получил - за фильм "Выживший". Его поклонники успокоенно вздохнули. А сочинители интернет-приколов расстроились - такой повод шикарный пропал. Немного еще пошутили уже на тему полученного "Оскара", и успокоились.
Надо признаться, что церемония вручения "Оскара" этого года была вообще довольно неспокойной - чего только стоит рассовый скандал вокруг нее.
Мат Столяровой в эфире "Интера"
Этот случай телезрители еще не скоро забудут. Мы с Мусей, по крайней мере, все еще помним эту историю, будто она вчера произошла.
В эфире очередного выпуска «Подробностей недели» в момент прямой линии со Львовом, где журналистка общалась с матерями погибших на Майдане, в эфир прорвалась фраза шеф-редактора Марии Столяровой: «Ну давайте, заканчивайте эту х**ню». В сети стремительно разразился грандиозный скандал, после чего Столяровой пришлось объясняться перед возмущенной общественностью. Случившееся Мария назвала техническим браком и заверила, что слова ее касались отнюдь не погибших на Майдане и их родственников. Но, по-моему, не очень все поверили тогда еще шеф-редактору "Подробностей недели". Вскоре Столяровой пришлось уволиться, а потом - покинуть Украину. И на ближайшие пять лет въезд в Украину для журналистки заказан.
"Квоти? Шо ти?!"
Ну об этом вы точно слышали и помните. Скандальный законопроект (в последсвтии таки принятый) о квотировании в украинском радиоэфире наделал очень много шума. Суть в том что украинские радостанции обязали выдавать в эфир определенный процент украиноязычного продукта от всей музыки, звучащей в эфире. И тут понеслось.
Музыкаты стали создавать списки: за, против. Записываться в них и открещиваться от их подписания. Но больше всех запомнились невеста депутата Сергея Лещенко Анастасия Топольская, которая просто взяла и прокляла всех, кто данный закон принимал. А еще - телеведущий Сергей Притула, который, как всегда взвешенно и точно высказал свою позицию насчет квотирования в сети. Кстати, закон-то все-таки приняли. А Топольская написала еще не один скандальный пост.
"Де кіно? А ось воно!"
Больше "Голоса"
"Телетриумф"
Ветер перемен для "Скрябина"
Удивила меня в этом году группа "Скрябин". После смерти Андрея Кузьменко и вправду для коллектива закончилась целая эпоха. Но, как показал этот год, началась новая эра.
Вот в этом году, впервые после ухода Кузьмы, "Скрябин" записал новую песню. При чем, в компании пианиста «Океану Ельзи» Милоша Елича (пианино и саунд-продюсирование песни) и певицы Златы Огневич. Необычный состав, правда? А чуть позже нам стало известно, что в группе произошли и более радикальные изменения. Во-первых, "Скрябин" отныне будет лишь от случая к случаю приглашать на концерты вокалистов, а от идеи постоянного солиста откажется. Во-вторых, гитарист группы Алексей Зволинский и вокалист Анис Эттаеб создали свой бэнд - "Испания". И первое, что они сделали - перепели на украинском языке хит группы "Ленинград" "Фиаско".
Юбилей Star Media
И давайте же немного повысим праздничное настроение - вспомним о торжествах уходящего года. Я вот побывала на 10-летнем юбилее Star Media. Влад Ряшин рассказал мне очень много интересного об успехах компании. Вот взять, к примерую, их международный проект сериал "Мата Хари". Ну чем не "перемога"? А впереди, говорят, у них еще очень и очень много грандиозных планов. А я вот лично порадовалась количеству гостей и подарков на празднестве. Особенно запомнилась футболка с надписью "Троєщина", которую Ряшину презентовала Ирина Костюк. Ну и торт был очень вкусным.
Вы только посмотрите, каким разнообразным и интересным был уходящий 2016 год. И это я только поверхам прошлась - еще много важных событий не охватила. А теперь давайте же скорее разденем последний мандарин, сделлаем пару глотков шампанского и пожелаем друг другу, чтобы следующий год был не менее насыщенным и еще более победным для украинского телевидения.
С наступающим вас, мои дорогие!