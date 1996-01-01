ТЕЛЕКРИТИКА

Гигантский сосок брызжет молоком на детей в сумасшедшей японской рекламе

Дуся
В Японии сняли неординарную рекламу детского молока. По сюжету дети с пустыми стаканами выбегают на лужайку. В это время над ними нависает летающая тарелка, окрашенная в цвета коровы, из нее появляется огромное вымя с одним соском и наполняет стаканы свежим молоком.

Пользователи соцсетей не остались в стороне и прокомментировали этот видеоролик:

«Разве это не должно быть пикселировано, когда оно появляется на экране?»

«Это один длинный сосок прямо здесь».

«Я никогда не знал, что такое произошло в Кумамото».

«Мое сердце чистое, поэтому я вижу только то, что молоко свежевыжато».

Отношение коровы к тарелке НЛО объясняется в другом ролике, который выпустила компания: в нем изображена интригующая ситуация со сбором молока.

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