Гигантский микрофон телеканала «Прямой» обзавелся собственной страницей в Facebook

Как вы уже знаете, руководство телеканала «Прямой» выдало своим корреспондентам гигантские прямоугольные микрофоны, чем вызвало насмешки пользователей сети. Но телевизионщики решили не обижаться на шутки юзеров и завели страницу в Facebook, посвященную комичному атрибуту современной журналистики, отождествив его с живым человеком.
Страницу назвали «Ветрозащита "Прямого"», описание которой гласит:
«Самая большая ветрозащита в Украине. Заботливо оберегаю каждое слово спикера от капризов непогоды».
Под этим чудом на палке действительно можно укрыться от ветра и ураганов, причем всей журналистской братии «Прямого», а не одному человеку.
С героем страницы уже успел познакомиться депутат Сергей Лещенко, для которого микрофон стал удобной подушкой.
Микрофон также дико порадовал Олега Валерьевича Ляшко.
Количество подписавшихся на страницу микрофона в соцсети еще не достигло отметки в 100 человек, но так называемой «ветрозащитой» уже заинтересовались представители Книги рекордов Украины и предложили отметить его как «Самый нескромный микрофон».