Гигантский микрофон телеканала «Прямой» обзавелся собственной страницей в Facebook

Страницу назвали «Ветрозащита "Прямого"», описание которой гласит:

«Самая большая ветрозащита в Украине. Заботливо оберегаю каждое слово спикера от капризов непогоды».

Под этим чудом на палке действительно можно укрыться от ветра и ураганов, причем всей журналистской братии «Прямого», а не одному человеку.

С героем страницы уже успел познакомиться депутат Сергей Лещенко, для которого микрофон стал удобной подушкой.