Героиню нашумевшего телесюжета затравили коллеги-ученые

«Некоторые, не имея и приблизительно достижений Олиного уровня, с утра до ночи и до сих пор сидят у меня в комментариях и пишут гадости, не надоело же, – пишет журналистка. – Когда я предложила делать сюжеты о каждом их интересном открытии, один вроде бы уважаемый человек, ученый и мужчина, пообещал надавать мне по рукам!

Когда кто-то поинтересовался, почему господа ученые не борются с такой же прытью с заказными диссертациями политиков, был получен ответ: «Что с ними бороться, все знают, что они коррумпированные». (?)

А вскоре к нам на канал пришла даже анонимка на Олю! Впервые такое вижу.

Но на днях случился и вовсе апофеоз совковости – Олю вызвали на всеобщее собрание института. И хотя официально собрание было мирное, ничем иным, как публичным судилищем, я назвать это не могу.

Люди, чей индекс Хирша (уровень цитируемости) приблизительно 2, утверждали, что Оля с ее уровнем 21 – это не так уж и круто, подумаешь.

И открытие не такое уж и мирового масштаба, и зачем было вообще встречаться с журналистами, мол, попиариться захотела, девочка? А к Гройсману зачем ходила? Позвали? Надо не соглашаться! Скромнее надо быть! И к чему ты, физик, вообще полезла в сферу химии, а?..

И хотя Олин показатель считается невероятно высоким и свидетельствует о мировом уровне исследователя, а ее работа действительно при долгих и многолетних планомерных исследованиях и существенных финансовых влияниях в будущем-таки дает надежду на излечение от рака, научные сотрудники все равно продолжают исходить желчью, планомерно дискредитируя девушку».

Оля, мы с вами!

Фото: facebook.com