Героиню нашумевшего телесюжета затравили коллеги-ученые

Молодая ученая Ольга Броварец, чье открытие стало сенсацией в мире науки и дало возможность на излечение рака, снова вынуждена отстаивать свое доброе имя. Недавно я уже рассказывала о том, что автор сюжета об Ольге журналистка Галина Сергеева ответила на обвинения девушки в «джинсе», но на этом потоки грязи не прекратились. И вот Сергеева снова обращается к ученым перестать заниматься таким недостойным делом.
Не поверите, но защищать Ольгу теперь нужно от ее же сотрудников. Оказывается, зависть застилает глаза и академикам. Девушку всеми силами пытаются дискредитировать, оказывают давление, вызывают «на ковер» и говорят, что нужно быть скромнее. Конечно же, позабыв, как автор пишет о том, что «ее поддержали многие профессора и академики, на встречу Олю пригласил Гройсман, после чего зашла речь о доплатах и грантах для наших ученых. Также в Олином институте скоро появится новый компьютерный кластер, а самое главное – с этого месяца возобновили строительство биотехнологического корпуса при Институте молекулярной биологии и генетики, хотя этот корпус был заморожен около десяти лет».
Друзья, давайте вместе поддержим Олю и потрясем эту совковую систему. Ведь дело дошло даже до анонимок!
«Некоторые, не имея и приблизительно достижений Олиного уровня, с утра до ночи и до сих пор сидят у меня в комментариях и пишут гадости, не надоело же, – пишет журналистка. – Когда я предложила делать сюжеты о каждом их интересном открытии, один вроде бы уважаемый человек, ученый и мужчина, пообещал надавать мне по рукам!
Когда кто-то поинтересовался, почему господа ученые не борются с такой же прытью с заказными диссертациями политиков, был получен ответ: «Что с ними бороться, все знают, что они коррумпированные». (?)
А вскоре к нам на канал пришла даже анонимка на Олю! Впервые такое вижу.
Но на днях случился и вовсе апофеоз совковости – Олю вызвали на всеобщее собрание института. И хотя официально собрание было мирное, ничем иным, как публичным судилищем, я назвать это не могу.
Люди, чей индекс Хирша (уровень цитируемости) приблизительно 2, утверждали, что Оля с ее уровнем 21 – это не так уж и круто, подумаешь.
И открытие не такое уж и мирового масштаба, и зачем было вообще встречаться с журналистами, мол, попиариться захотела, девочка? А к Гройсману зачем ходила? Позвали? Надо не соглашаться! Скромнее надо быть! И к чему ты, физик, вообще полезла в сферу химии, а?..
И хотя Олин показатель считается невероятно высоким и свидетельствует о мировом уровне исследователя, а ее работа действительно при долгих и многолетних планомерных исследованиях и существенных финансовых влияниях в будущем-таки дает надежду на излечение от рака, научные сотрудники все равно продолжают исходить желчью, планомерно дискредитируя девушку».
Оля, мы с вами!
Фото: facebook.com