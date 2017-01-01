Герои популярных мультсериалов спародировали размножившуюся Ники Минаж

Американская певица Ники Минаж снялась для откровенной обложки журнала Paper сразу в трех образах.
BTW, this is our new cover. #BreakTheInternet cc @NICKIMINAJ https://t.co/3ZRvy722C3 pic.twitter.com/2azomFEWOT— PAPER Magazine (@papermagazine) 15 ноября 2017 г.
Обложка, имитирующая секс втроем, представляет собой коллаж из фотографий Минаж с разным цветом волос. Певица-брюнетка сидит на стуле, рыжая стоит возле и держит её за грудь, а блондинка сидит на полу и тянется языком к нижнему белью первой.
Подписана обложка, как Minaj à trois - фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois ("секс втроем").
Создатели популярного мультсериала "Рик и Морти" решили не стоять в стороне и немного подшутить над Ники, создав смешную пародию.
Следом за ними, тоже самое проделали и авторы сериала "Конь БоДжек".