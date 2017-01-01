ТЕЛЕКРИТИКА

Герои популярных мультсериалов спародировали размножившуюся Ники Минаж

Дуся
Американская певица Ники Минаж снялась для откровенной обложки журнала Paper сразу в трех образах.

Обложка, имитирующая секс втроем, представляет собой коллаж из фотографий Минаж с разным цветом волос. Певица-брюнетка сидит на стуле, рыжая стоит возле и держит её за грудь, а блондинка сидит на полу и тянется языком к нижнему белью первой.

Подписана обложка, как Minaj à trois - фраза обыгрывает французское выражение ménage à trois ("секс втроем").

Создатели популярного мультсериала "Рик и Морти" решили не стоять в стороне и немного подшутить над Ники, создав смешную пародию.


Фото: twitter.com

Следом за ними, тоже самое проделали и авторы сериала "Конь БоДжек".


Фото: twitter.com

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