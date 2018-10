Герасимюк избавилась от сглаза и сделала селфи на фоне самой высокой телебашни в мире

На свое 60-летие, которое чиновница отпраздновала 21 октября, пани Ольга, по всей вероятности, отправилась в Японию, где помимо туристических радостей предавалась «магическим».

«Выкурила сглазы и наговоры... ready to fight and for flight again!» – написала Герасимюк, отметив, что в Пирятине (на малой родине в Полтавской области) «это легко выкатывается яйцом».

Судя по настроению, похоже, Ольга Владимировна приняла очень важное решение в Токио. Не связано ли оно с ее работой?