ТЕЛЕКРИТИКА

Герасимюк избавилась от сглаза и сделала селфи на фоне самой высокой телебашни в мире

Дуся

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк похвасталась фотографиями с отдыха в Японии. В Стране восходящего солнца чиновница отпраздновала свое 60-летие.


«С самой высокой телевизионной башни в мире "Небесное дерево" – в поисках цифровой и душевной гармонии – привет», – подписала Ольга Герасимюк фото, опубликованное ею в Facebook.

Фото: Facebook

На свое 60-летие, которое чиновница отпраздновала 21 октября, пани Ольга, по всей вероятности, отправилась в Японию, где помимо туристических радостей предавалась «магическим».

«Выкурила сглазы и наговоры... ready to fight and for flight again!» – написала Герасимюк, отметив, что в Пирятине (на малой родине в Полтавской области) «это легко выкатывается яйцом».

Судя по настроению, похоже, Ольга Владимировна приняла очень важное решение в Токио. Не связано ли оно с ее работой?

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