Гендиректор YouTube завела собственный канал, но получила множество дизлайков

Однако дружелюбность первого видео не спасла Войжитски от пользователей собственного сервиса и настоящих авторов контента, которые не первый год содержат каналы на YouTube и знают о его недостатках. В комментарии к ролику вместо приветствия с поощрением они решили напрямую Сьюзен высказать мнения по поводу политики, которую она продвигает внутри сервиса в последние годы: навязчивая и не всегда уместная реклама, странности при формировании топа видео и прочие недостатки, на которые все чаще обращают внимание пользователи. И это писали авторы «с галочкой» – верифицированные пользователи, у которых должно быть не менее 100 тысяч подписчиков.

Одним из главных поводов для шуток и издевательств под видео стала тема монетизации каналов, правила которой постоянно меняются на YouTube. Пользователи попросили главу сервиса перестать отключать возможность получения денег для создателей контента. Они также предположили, что ролик Сьюзен тоже могут демонетизировать за то, что Дуэйн Джонсон выругался в кадре.

Чуть более чем за сутки ролик набрал около 150 тысяч просмотров и 8 тысяч дизлайков. Некоторые пользователи писали в комментариях, что открыли видео только для того, чтобы поставить ему негативную оценку.

С момента публикации видеозаписи Войжитски так и не отреагировала ни на один из оставленных комментариев.