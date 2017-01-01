ТЕЛЕКРИТИКА

Где следить за трансляцией финала нацотбора на Евровидение

Дуся

Друзья, прекрасным субботним вечером, 25 февраля, состоится финал украинского национального отбора на Евровидение-2017. Заходите в этот день на нашу страничку и уже с 18:00 следите вместе с нами за тем, что происходит на сцене и за кулисами нацотбора. Мы будем у экрана телевизора, в зале, в гримерках звезд и буквально под каждой юбкой – и в текстовой трансляции расскажем вам все-все-все, что увидим и узнаем.

Кстати, не забудьте же поучаствовать в нашем альтернативном голосовании, чтобы предсказать, кто в итоге представит Украину на Евровидении в этом году.

А еще вот вам шесть интервью с финалистами нацотбора, которые мы заранее приготовили для вас в рамках спецпроекта:
1

Лидер группы «Сальто Назад» – о религии, травке и конкуренции

Фото: тут и далее Максим Лисовой

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2

Tayanna – о медитации, боли и сыне Даниэле

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3

Illaria – о потере голоса перед конкурсом, уколах и волшебстве

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4

Rozhden – о критике Джамалы, конкуренции и опасностях конкурса

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5

Женя Галич – о боли от выстрела, суевериях и дискомфорте на шоу

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6

Melovin – об отношениях с Джамалой, депрессиях и девушках

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Фото: Максим Лисовой


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