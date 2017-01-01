Где следить за трансляцией финала нацотбора на Евровидение

Друзья, прекрасным субботним вечером, 25 февраля, состоится финал украинского национального отбора на Евровидение-2017. Заходите в этот день на нашу страничку и уже с 18:00 следите вместе с нами за тем, что происходит на сцене и за кулисами нацотбора. Мы будем у экрана телевизора, в зале, в гримерках звезд и буквально под каждой юбкой – и в текстовой трансляции расскажем вам все-все-все, что увидим и узнаем.

Кстати, не забудьте же поучаствовать в нашем альтернативном голосовании, чтобы предсказать, кто в итоге представит Украину на Евровидении в этом году.