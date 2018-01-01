«Где бицепс?»: Джастин Бибер опубликовал фото, на котором он в полуголом виде с Библией

За несколько часов фотография набрала более 5,5 миллиона «лайков» и 200 тысяч комментариев. Снимок понравился не только фанатам, но и, судя по подписи к нему – Wowzers (от слова wow – «поражать, ошеломлять». – Прим. ред.), и самому певцу.

Свой торс Джастин почти полностью покрыл тату лишь три месяца назад. Новая татуировка, изображающая скелеты, гаргулий и элементы архитектуры, перекрыла надпись Son of God («Сын Бога»), которая прежде украшала живот певца.

Некоторые пользователи решили пошутить в комментариях под изображением полуобнаженного Бибера и попросили найти его бицепс, намекая на худощавость певца.

Фото: Getty Images