«Где бицепс?»: Джастин Бибер опубликовал фото, на котором он в полуголом виде с Библией

Певец Джастин Бибер порадовал фанатов, опубликовав в Instagram свое фото, на котором он с голым торсом. Примечательно, что на коленях у американской звезды лежит Библия.
За несколько часов фотография набрала более 5,5 миллиона «лайков» и 200 тысяч комментариев. Снимок понравился не только фанатам, но и, судя по подписи к нему – Wowzers (от слова wow – «поражать, ошеломлять». – Прим. ред.), и самому певцу.
Свой торс Джастин почти полностью покрыл тату лишь три месяца назад. Новая татуировка, изображающая скелеты, гаргулий и элементы архитектуры, перекрыла надпись Son of God («Сын Бога»), которая прежде украшала живот певца.
Некоторые пользователи решили пошутить в комментариях под изображением полуобнаженного Бибера и попросили найти его бицепс, намекая на худощавость певца.
Фото: Getty Images