Газоиспускание как перформанс: японские порнозвезды показали необычное шоу

Ах, интернет, что за странное и прекрасное место! Ну где вы еще можете найти видео, в котором три японских порнозвезды развлекают своих поклонников звуками метеоризма?

Экстравагантное шоу прошло в токийском театре Lefkada. На сцене три актрисы фильмов для взрослых – Рено Айхара (Reno Aihara), Миу Акеми (Miu Akemi) и Меру Ироха (Meru Iroha) – пускают ветры перед аудиторией поклонников, заплативших около 20 фунтов (700 гривен) за столь сомнительное удовольствие. Об этом написало издание Metro.