Газоиспускание как перформанс: японские порнозвезды показали необычное шоу

Ах, интернет, что за странное и прекрасное место! Ну где вы еще можете найти видео, в котором три японских порнозвезды развлекают своих поклонников звуками метеоризма?
Экстравагантное шоу прошло в токийском театре Lefkada. На сцене три актрисы фильмов для взрослых – Рено Айхара (Reno Aihara), Миу Акеми (Miu Akemi) и Меру Ироха (Meru Iroha) – пускают ветры перед аудиторией поклонников, заплативших около 20 фунтов (700 гривен) за столь сомнительное удовольствие. Об этом написало издание Metro.
Всем трем актрисам конферансье помогал держать микрофон, чтобы звуки были слышны собравшейся толпе. А кто-то даже использовал свой смартфон для записи шоу.
Для перформанса девушки использовали разные причудливые позы, постепенно раздеваясь до бикини, и каждая успешная попытка выпускания газов была встречена подбадриванием и аплодисментами толпы. Насыщенная программа шоу с названием «Давайте все вместе послушаем пуканье красивых девушек» обещала зрителю «различные стили газоиспускания, например, в уличной одежде, в купальниках и в костюмах для косплея, которые должны раздразнить чувства зрения и обоняния».
Ранее канал SoraNews24 в анонсе шоу пообещал зрителям, что девочки будут выпускать газы до пределов своего кишечника для удовольствия 120 миллионов японских фанатов метеоризма.