Ганьба или гордость? Владимир Остапчук стал мэром и снял фильм ужасов

Признаюсь, что просто не могу отказываться от предложений позавтракать с известными ведущими. Особенно, если речь идет о Владимире Остапчуке и «Інспектора. Міста» на «1+1».
Если вы думаете, что Владимир Остапчук все летопровел у плиты, наблюдая за кулинарными шедеврами поваров в «Короле десертов», тогда спешу не согласиться. Оказывается, как я узнала только вчера, оставшуюся часть лета Владимир потратил на съемки второго сезона (с Остапчуком в качестве ведущего) «Інспектор. Міста». Так, уже со следующей недели нас ожидают инспекции шести небольших населенных пунктов (Скадовск, Калуш, Мукачево, Винница, Залещики и Кропивницкий)по шести основным отраслям – медицина, образование, сфера услуг, питания, безопасность и элита (то есть инспекция представителей власти).
Главное отличие этого сезона от предыдущего, подчеркнул ведущий, заключается в том, что в этом сезоне команда «1+1» постаралась не только инспектировать локации, но и пыталась открыть туристический потенциал города.
Что имеется ввиду? К примеру, в этом сезоне Остапчук и Ко отправятся на пляж в Скадовск и постараются разобраться, чего не хватает этому месту для того, чтобы соответствовать мировым курортам.
К слову, руководитель проекта Андрей Горовой едва не попал за решетку, проверяя честность мэра. Мэр города не только написала заявление в полицию, но и разместила в соцсетях его фото с подписью: «Мошенник. Помогите найти».
Остапчук даже пошутил, что в заведениях, которые он проверял, команду проекта ни разу не назвали съемочной группой: «Нас называли «бригада» и даже говорили, что мы пришли с целью «вооруженного ограбления». А еще мы пользуемся своей специфической лексикой. Выражение «камера в разгоне» значит, что ее включили. Во время одной из инспекций, режиссер громко спросила: «Все в разгоне?», а операторы еще громче ответили: «Да, в разгоне». И я слышу, как охранник в свою рацию говорит: «Не знаю, кто это, но они все в разгоне».
Также напомню, если вы захотите рассказать команде проекта «Інспектор. Міста» недостатки и преимущества своего города, это можно сделать на сайте «Тайного инспектора».
Премьера нового сезона уже 13 ноября в 21:45 на «1+1».