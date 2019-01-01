ТЕЛЕКРИТИКА

Ганьба или гордость? Владимир Остапчук стал мэром и снял фильм ужасов

Премьера нового сезона «Інспектор. Міста» запланирована на 13 ноября

Дуся

Признаюсь, что просто не могу отказываться от предложений позавтракать с известными ведущими. Особенно, если речь идет о Владимире Остапчуке и «Інспектора. Міста» на «1+1».


Если вы думаете, что Владимир Остапчук все летопровел у плиты, наблюдая за кулинарными шедеврами поваров в «Короле десертов», тогда спешу не согласиться. Оказывается, как я узнала только вчера, оставшуюся часть лета Владимир потратил на съемки второго сезона (с Остапчуком в качестве ведущего) «Інспектор. Міста». Так, уже со следующей недели нас ожидают инспекции шести небольших населенных пунктов (Скадовск, Калуш, Мукачево, Винница, Залещики и Кропивницкий)по шести основным отраслям – медицина, образование, сфера услуг, питания, безопасность и элита (то есть инспекция представителей власти).

Как рассказал Владимир, съемочный день на проекте длится от 12 до 14 часов...

Фото: «1+1»

Начал наш завтрак Владимир с загадочной фразы: «Не в каждом из городов будут мэры. В одном из них Остапчук станет мэром, а в другом – мэр станет нашим тайным агентом». Что конкретно имел ввиду ведущий – я думаю, мы сможем увидеть уже в первом выпуске.

Несмотря на то, что при таком графике работы даже ленивый похудеет, Владимир на наш завтрак особо не налегал.

Фото: «1+1»

Главное отличие этого сезона от предыдущего, подчеркнул ведущий, заключается в том, что в этом сезоне команда «1+1» постаралась не только инспектировать локации, но и пыталась открыть туристический потенциал города.

Что имеется ввиду? К примеру, в этом сезоне Остапчук и Ко отправятся на пляж в Скадовск и постараются разобраться, чего не хватает этому месту для того, чтобы соответствовать мировым курортам.

А вот Владимир Остапчук на самих съемках проекта.

Фото: «1+1»

«Подготовка к каждой инспекции – это очень тщательная и многонедельная работа, - рассказал ведущий. - Если проверяем медицинское учреждение, тогда общаемся с соответствующими специалистами, ведь я медицинского образования не имею. В этом сезоне будет случай, когда мы просто перед камерами звонили медицинскому эксперту, чтобы понять, кто нам врет: врач или пациент (смеется)».

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Фото: «1+1»

Также, как рассказал нам Владимир, во время съемок нового сезона, без дела не сидел ни один член съемочной группы. К примеру, в одном из городов, вся съемочная группа проверяла качество питания, в другом – операторы пытались разоблачить наркодилеров.

А вот и сам состав съемочной группы проекта «Інспектор. Міста».

Фото: «1+1»

К слову, руководитель проекта Андрей Горовой едва не попал за решетку, проверяя честность мэра. Мэр города не только написала заявление в полицию, но и разместила в соцсетях его фото с подписью: «Мошенник. Помогите найти».

Остапчук даже пошутил, что в заведениях, которые он проверял, команду проекта ни разу не назвали съемочной группой: «Нас называли «бригада» и даже говорили, что мы пришли с целью «вооруженного ограбления». А еще мы пользуемся своей специфической лексикой. Выражение «камера в разгоне» значит, что ее включили. Во время одной из инспекций, режиссер громко спросила: «Все в разгоне?», а операторы еще громче ответили: «Да, в разгоне». И я слышу, как охранник в свою рацию говорит: «Не знаю, кто это, но они все в разгоне».

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Фото: «1+1»

Сначала я, как и многие журналисты, скептически была настроена ко всем ужасам, о которых говорил Владимир Остапчук. Анонс сезона, погоня за рейтингами – сами понимаете. Но, как только ведущий показал часть видео со своих путешествий, могу вас заверить, в этом есть свой смак и отчасти ужас.

Даже не спрашивайте, где Вова на этот раз.

Фото: «1+1»

Кстати, сам ведущий так и назвал новый сезон – «детектив с примесью экшена и ужаса». Ну, конечно же, хваля успехи Владимира на поприще инспекций, журналисты не могли не подколоть ведущего, уточнив, почему тот сам не отдыхает на курортах, которые инспектирует. На что Остапчук ответил, что это не так. «Вот, к примеру, в Ужгороже был с семьей и в Каролино-Бугаз отдыхали…».

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Фото: «1+1»

Также напомню, если вы захотите рассказать команде проекта «Інспектор. Міста» недостатки и преимущества своего города, это можно сделать на сайте «Тайного инспектора».

Премьера нового сезона уже 13 ноября в 21:45 на «1+1».

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