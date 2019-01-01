Ганьба или гордость? Владимир Остапчук стал мэром и снял фильм ужасов

К слову, руководитель проекта Андрей Горовой едва не попал за решетку, проверяя честность мэра. Мэр города не только написала заявление в полицию, но и разместила в соцсетях его фото с подписью: «Мошенник. Помогите найти».

Остапчук даже пошутил, что в заведениях, которые он проверял, команду проекта ни разу не назвали съемочной группой: «Нас называли «бригада» и даже говорили, что мы пришли с целью «вооруженного ограбления». А еще мы пользуемся своей специфической лексикой. Выражение «камера в разгоне» значит, что ее включили. Во время одной из инспекций, режиссер громко спросила: «Все в разгоне?», а операторы еще громче ответили: «Да, в разгоне». И я слышу, как охранник в свою рацию говорит: «Не знаю, кто это, но они все в разгоне».