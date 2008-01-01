Галич подарил жене машину в честь рождения сына

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич забрал свою жену Валерию и новорожденного сына Даню из роддома, передает TSN.UA.

В честь рождения сына музыкант подарил любимой иномарку. Судя по реакции Валерии, она совсем не ожидала такого четырехколесного подарка с красным бантом.