Галич подарил жене машину в честь рождения сына

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич забрал свою жену Валерию и новорожденного сына Даню из роддома, передает TSN.UA.
В честь рождения сына музыкант подарил любимой иномарку. Судя по реакции Валерии, она совсем не ожидала такого четырехколесного подарка с красным бантом.
На утро Лера опубликовала скриншот с видео и добавила, что была ошарашена таким презентом.
При этом сам Галич в разговоре с журналистами умолчал об авто для любимой и назвал свой подарок миражом.
Напомню, жена музыканта Валерия поделилась новостью о рождении сына 24 апреля.