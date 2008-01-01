ТЕЛЕКРИТИКА

Галич подарил жене машину в честь рождения сына

Дуся

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич забрал свою жену Валерию и новорожденного сына Даню из роддома, передает TSN.UA.

В честь рождения сына музыкант подарил любимой иномарку. Судя по реакции Валерии, она совсем не ожидала такого четырехколесного подарка с красным бантом.

Фото: instagram.com/lera_galich

На утро Лера опубликовала скриншот с видео и добавила, что была ошарашена таким презентом.

При этом сам Галич в разговоре с журналистами умолчал об авто для любимой и назвал свой подарок миражом.

Напомню, жена музыканта Валерия поделилась новостью о рождении сына 24 апреля.



Статьи по теме

Теги