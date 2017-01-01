Гайтана рассказала о радиоквотах и участии в «Голосі країни»

После нескольких лет молчания Гайтана вновь вернулась в украинский шоу-бизнес. Хотя сама певица всячески отрицает свое возвращение именно в бизнес: по ее словам, она вернулась, чтобы быть искренней вне пиара и телеэфиров. В интервью для tabloid.pravda певица рассказала о своем втором дыхании и взгляде на творчество.

На вопрос о радиоквотах Гайтана ответила, что благодаря этому ее песни снова зазвучали.

«Я считаю, что мне повезло, потому что у меня нет ограничений по языкам, – говорит певица. – На радио стало звучать еще больше моей музыки. Много таких песен, о которых я уже и забыла. Что плохого в том, что в Украине будет звучать преимущественно украинская музыка? Мне кажется, что все люди как-то оживились с этим языком, ему дали какую-то свободу. Украинский язык становится не просто официальным по бумагам, по правилам, он становится модным, популярным, доступным».

Также певица рассказала, что видела выступление Кати Чили на «Голосе страны», которое вызвало небывалый ажиотаж в сети. Но сама она не хочет снова попасть на экраны.

«Это было прекрасное выступление Кати, – говорит Гайтана. – Честно говоря, не думала, потому что цель другая: не удивить каким-то точечным выступлением и вызвать бурю аплодисментов, а концептуально нести свою музыку. Это не имеет ничего общего с шоу. Я сейчас не хочу ходить на какие-то сборные концерты, фонограммные съемки. У меня происходит какая-то ломка. Я чувствую себя не в своей тарелке. И, наверное, скоро от этого откажусь, потому что нет здесь гармонии. Прихожу после такого концерта – и что-то со мной не так. Я не получаю удовлетворения и не понимаю смысла. Ради эфира?»

Фото: Максим Лисовой