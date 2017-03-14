Гайтана ищет честных танцоров

«Внимание!!! Кастинг!!! – пишет Гайтана. – Мне в команду нужны не просто танцоры или балет на постоянную работу. Мне нужны люди, которые особенно чувствуют музыку, передают настроение песни каждым своим движением, с легкостью, не усложняя и не стараясь удивить, танцуют в свое удовольствие. Мне нужны честные танцы».

Уверена, что это ваш шанс!