Габсбурги наградили экс-главу пресс-службы «Азова»

Награждение произошло в рамках открытия в Киеве памятника «Пламя мира», созданного при содействии некоммерческой организации, основателями которой стала королевская семья Габсбург-Лотрингенов.

На данное мероприятие в Киев приехали члены королевской семьи – Его Императорское Высочество эрцгерцог Австрии, Королевский принц Венгрии и Чехии, князь Тосканы Шандор Габсбург-Лотринген и Ее Императорское Высочество Герта Маргарет Габсбург-Лотринген.

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