Габсбурги наградили экс-главу пресс-службы «Азова»

Экс-главу пресс-службы полка «Азов», историка Александра Алферова наградили медалью Габсбурги.
На своей странице в Facebook он написал:
«Нагородили. З рук Їх Імпреторських Високостей ерцгерцога Австрії та Королівського принца Угорщини і Чехії, князя Тоскани Шандора Габсбурга-Лотаринга й Герти Маргарет Габсбург-Лотаринг був удостоєний відзнакою Austria Imperialis за налогодження контактів. Цікаво й вельми неочікувано. Залишається подякувати і тримати спину рівно».
Награждение произошло в рамках открытия в Киеве памятника «Пламя мира», созданного при содействии некоммерческой организации, основателями которой стала королевская семья Габсбург-Лотрингенов.
На данное мероприятие в Киев приехали члены королевской семьи – Его Императорское Высочество эрцгерцог Австрии, Королевский принц Венгрии и Чехии, князь Тосканы Шандор Габсбург-Лотринген и Ее Императорское Высочество Герта Маргарет Габсбург-Лотринген.
Заглавное фото: azov.press