ТЕЛЕКРИТИКА

Габсбурги наградили экс-главу пресс-службы «Азова»

Дуся

Экс-главу пресс-службы полка «Азов», историка Александра Алферова наградили медалью Габсбурги.

На своей странице в Facebook он написал:

«Нагородили. З рук Їх Імпреторських Високостей ерцгерцога Австрії та Королівського принца Угорщини і Чехії, князя Тоскани Шандора Габсбурга-Лотаринга й Герти Маргарет Габсбург-Лотаринг був удостоєний відзнакою Austria Imperialis за налогодження контактів. Цікаво й вельми неочікувано. Залишається подякувати і тримати спину рівно».

Фото: Facebook Александра Алферова

Награждение произошло в рамках открытия в Киеве памятника «Пламя мира», созданного при содействии некоммерческой организации, основателями которой стала королевская семья Габсбург-Лотрингенов.

На данное мероприятие в Киев приехали члены королевской семьи – Его Императорское Высочество эрцгерцог Австрии, Королевский принц Венгрии и Чехии, князь Тосканы Шандор Габсбург-Лотринген и Ее Императорское Высочество Герта Маргарет Габсбург-Лотринген.

Заглавное фото: azov.press

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