ТЕЛЕКРИТИКА

Футбол, лошади и свадьба: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Сегодня понедельник, а это значит, что пора вам рассказать, как наши медийщики провели первые выходные сентября. Вперед!

Телеведущий Александр Скичко отправился в Грузию строить семью.

Фото: facebook.com

«Спасибо каналу «1+1» за возможность попробовать для себя что-то новое, – пишет в Facebook Александр. – Я танцевал в удовольствие! Спасибо! А сейчас мне пора, пора строить семью! Грузия, мы едем!»

Журналистка Татьяна Гончарова провела время в компании лошади по кличке Луна.

Фото: facebook.com

«Обе рыжие – Луна и я», – подметила Татьяна.

Основательница Art Ukraine Foundation Наталья Заболотная на этих выходных воплощала детские мечты в жизнь в рамках проекта «#SOSмайбутнє». Компанию ей составил Виталий Кличко.

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«Найприємніше – це втілювати дитячі мрії, – пишет Наталья. – І ми це зробили. Наврядчи дітлахи канівської спортивної школи «Спарта», фотографуючись з табличкою #SOSмайбутнє на фоні саморобних спортивних знарядь у своєму улюбленому залі-підвалі, мріяли про неможливе! А вже менше ніж за півроку вони стояли на омріяному титульному ринзі, а медалі їм вручав сам чемпіон світу Віталій Кличко».

PR-директор MKK film service Владимир Денисенко и редактор исторического портала WAS Анна Устенко узаконили свои отношения в одном из киевских ЗАГСов, с чем мы их искренне поздравляем!

Фото: www.facebook.com

«Альо! Мы все!» – сообщил Владимир.

Журналист Вахтанг Кипиани провел уик-энд в Херсоне, где познакомился с привлекательной блондинкой.

Фото: facebook.com

«Нова херсонська знайома. І відразу до побачення», – прокомментировал фото Кипиани.

Член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телерадиовещания Александр Глущенко ездил в Харьков на футбольный матч Украина – Турция.

Фото: facebook.com

«На мое скромное усмотрение, считаю, что в Харькове сотворили праздник футбола всеукраинского масштаба, – делится впечатлениями Александр. – Без сучка и задоринки. Есть к чему стремиться и что отлаживать и совершенствовать, но было просто чудесно!!!»

Поболеть за нашу сборную приехала в Харьков и телеведущая Соломия Витвицкая.

Фото: facebook.com

«Вперше в історії українського футболу прості вболівальники летять на матч разом з футболістами збірної одним літаком! – пишет Соломия. – І це вболівальники «Вірні збірній», журналісти та ми з учасником проекту «Переможці» Русланом Мураєвим».

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