Футбол, лошади и свадьба: как медийщики провели уик-энд

Сегодня понедельник, а это значит, что пора вам рассказать, как наши медийщики провели первые выходные сентября. Вперед!
Телеведущий Александр Скичко отправился в Грузию строить семью.
«Спасибо каналу «1+1» за возможность попробовать для себя что-то новое, – пишет в Facebook Александр. – Я танцевал в удовольствие! Спасибо! А сейчас мне пора, пора строить семью! Грузия, мы едем!»
Журналистка Татьяна Гончарова провела время в компании лошади по кличке Луна.
«Обе рыжие – Луна и я», – подметила Татьяна.
Основательница Art Ukraine Foundation Наталья Заболотная на этих выходных воплощала детские мечты в жизнь в рамках проекта «#SOSмайбутнє». Компанию ей составил Виталий Кличко.
«Найприємніше – це втілювати дитячі мрії, – пишет Наталья. – І ми це зробили. Наврядчи дітлахи канівської спортивної школи «Спарта», фотографуючись з табличкою #SOSмайбутнє на фоні саморобних спортивних знарядь у своєму улюбленому залі-підвалі, мріяли про неможливе! А вже менше ніж за півроку вони стояли на омріяному титульному ринзі, а медалі їм вручав сам чемпіон світу Віталій Кличко».
PR-директор MKK film service Владимир Денисенко и редактор исторического портала WAS Анна Устенко узаконили свои отношения в одном из киевских ЗАГСов, с чем мы их искренне поздравляем!
«Альо! Мы все!» – сообщил Владимир.
Журналист Вахтанг Кипиани провел уик-энд в Херсоне, где познакомился с привлекательной блондинкой.
«Нова херсонська знайома. І відразу до побачення», – прокомментировал фото Кипиани.
Член Общественного совета при Нацсовете по вопросам телерадиовещания Александр Глущенко ездил в Харьков на футбольный матч Украина – Турция.
«На мое скромное усмотрение, считаю, что в Харькове сотворили праздник футбола всеукраинского масштаба, – делится впечатлениями Александр. – Без сучка и задоринки. Есть к чему стремиться и что отлаживать и совершенствовать, но было просто чудесно!!!»
Поболеть за нашу сборную приехала в Харьков и телеведущая Соломия Витвицкая.
Статьи по теме
- Наталья Влащенко на яхте, а Наталка Якимович – с таинственным амбалом: как медийщики провели уик-энд
- Йога, стычки с полицией и Гитлер: как медийщики провели уик-энд
- Виталий Портников в Турции, Влад Фисун на фестивале Sziget, а Снежана Старовицкая – с нетопырем на балконе: как медийщики провели уик-энд