Футбол, лошади и свадьба: как медийщики провели уик-энд

«Спасибо каналу «1+1» за возможность попробовать для себя что-то новое, – пишет в Facebook Александр. – Я танцевал в удовольствие! Спасибо! А сейчас мне пора, пора строить семью! Грузия, мы едем!»

Журналистка Татьяна Гончарова провела время в компании лошади по кличке Луна.