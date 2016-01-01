FreeKozlovskyy: украинские звезды поддержали заключенного Игоря Козловского

Напомню, что в январе 2016 года в оккупированном боевиками ДНР Донецке террористы похитили известного ученого-религиоведа, преподавателя одного из донецких вузов Игоря Козловского. Боевики ворвались к ученому в квартиру, похитили технику и документы на жилье, антиквариат и якобы нашли среди книжек две гранаты.

При этом Козловский жил вместе с наполовину парализованным сыном с синдромом Дауна, но сепаратисты этот факт не учитывают и судят ученого своим «военным трибуналом». Игорь Козловский уже 414 дней находится в плену боевиков ДНР.





