Французы подавятся фуа-гра от зависти: «UA:Перший» выпустит продолжение шоу «ЕнеЇда»

Вот что сам кулинарный эксперт говорит о новом сезоне: «Рецептов станет еще больше! Рубрика #УкрЇж будет еще круче. Наши предки готовили такое, что французы подавились бы фуа-гра от зависти. Как, например, рыбно-грибной велюте – так бы это блюдо назвали во Франции. Наши же бабушки говорили просто – "рыбный суп с грибами". Но это не меняет дела. Это нереально вкусно!»

Формат программы немного изменится. Если раньше все гости программы имели литературный бэкграунд, то теперь в студии окажутся известные деятели культуры. Кроме того, хронометраж серий удвоится.

Продюсеры шоу уверяют, что первый сезон «ЕнеЇди» имел большой успех у зрителей. Авторы программы решили взять человеческий капитал в оборот и предлагают зрителям «UA:Перший» поучаствовать в создании передачи, прислав рецепт какого-нибудь малоизвестного украинского блюда по адресу press@suspilne.media.

Напомним, что 25 сентября Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил аналоговое вещание телеканала «UA:Перший».

Фото: PR-служба телеканала «UA:Перший»