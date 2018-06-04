Французы остались в восторге от новой части фильма «Миссия невыполнима 6: Последствия»

За пару недель до премьеры Paramount Pictures начала проводить пресс-показы новой части франшизы. Первыми картину увидели французы.
Показ прошел в Париже, и некоторые представители СМИ уже успели опубликовать свои впечатления от фильма. Они остались довольны лентой. По их словам, если вам понравилась предыдущая часть – «Племя изгоев», – то «Последствия» не разочаруют.
Особенно критики отмечают потрясающий экшен, которым славится серия, а также шпионскую атмосферу.
Для съемок фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Тому Крузу пришлось исполнить сложнейший трюк
«Это фантастический фильм, который под завязку загружен безумным экшеном, – написал в Twitter шеф-редактор портала Collider Стивен Вейнтрауб. – Не знаю, как Том Круз продолжает поднимать планку, но я так счастлив, что он это делает».
Помимо активных действий в ленте зрителям понравилась концовка, которую они назвали лучшей во франшизе на данный момент.
«Только посмотрел «Миссия невыполнима 6: Последствия», который абсолютно фантастический, – пишет журналист Эрик Дэвис. – Эта картина, в каждой из которых невероятные экшен-сцены, саспенс, заставляющий грызть ногти, и потрясающая концовка, развлекает вас. Мой любимый фильм лета прямо сейчас – полюбил каждую его секунду».
«Легкий и любимый фильм 2018 года, – делится впечатлениями от ленты Максимилиан Пьерет. – Отличная работа, Том Круз».
Украинская премьера картины о неутомимом шпионе состоится 26 июля.