Французы хотят вычислять подростков-геев, взламывая их компьютеры

Французская компания Fireworld разработала шпионское приложение для компьютеров, которое призвано определить, являются ли сыновья пользователей геями, сообщает BBC News.

На сайте компании-гомофоба сообщалось, что с помощью ПО можно взломать аккаунт подростка в Facebook и проверить, не смотрел ли он гей-порно.

Статью, посвященную приложению, удалили, когда на нее обратила внимание французская организация по защите прав подростков-гомосексуалистов. Также уточняется, что производитель шпионских программ акцентировал внимание именно на парнях.

Заглавное фото: livejournal.com