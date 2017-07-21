Франчук с брошенными львятами, а Стогний – с сомалийскими пиратами: как медийщики провели уик-энд

Друзья, сегодня понедельник, а это значит, что перед вами моя постоянная рубрика – «Уик-энд медийщиков».
Как и где известные украинские журналисты и персоны шоу-бизнеса наслаждались этими выходными.
Теле- и радиоведущая Даша Коломиец отжигает на фестивале Tomorrowland в Бельгии.
«Проїхала велосипедом нині 29 кілометрів, – пишет под снимком Анастасия. – Пропливла на каяку ще вісім кілометрів. Згоріла десь на 30 відсотків. Готувала їжу на пару. Цей день був створений для того, аби вважатись класним».
К слову, на велосипеде Станко ездила в этом платье.
Журналист проекта «Абзац!» на «Новом канале» Елена Филонова чуть-чуть не влезла в новый комбинезон.
«Я переплыла Босфор!!! Мечты сбываются!!!» – написала Соня.
Оперная певица Мария Максакова провела свой уик-энд на фестивале «Джаз на Днепре».
Журналист Константин Стогний провел время в компании сомалийских пиратов.
« – Слышал, против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер!
– О нет! Теперь у них еще и крейсер будет», – написал Константин.
Директор ТО № 6 на телеканале СТБ Наталья Франчук на выходных побывала в питомнике для брошенных львят в Зимбабве.
«За тиждень переглянув 26 фільмів, – рассказывает Максим. – Мої фаворити: найкращий український фільм – «Стрімголов», найкращий фільм міжнародного конкурсу – «Габріель і гора», документальний фільм – «Поза завірюхою», позаконкурсна програма – "Квадрат"».
Василиса Фролова провела время в компании создательницы фонда «Изоляция» Любови Михайловой, депутата Киевсовета Людмилы Березницкой и собачки на вернисаже выставки Кристофера Макоса.
А как вы провели эти выходные?
Заглавное фото: instagram.com