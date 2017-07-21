ТЕЛЕКРИТИКА

Франчук с брошенными львятами, а Стогний – с сомалийскими пиратами: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Друзья, сегодня понедельник, а это значит, что перед вами моя постоянная рубрика – «Уик-энд медийщиков».


Как и где известные украинские журналисты и персоны шоу-бизнеса наслаждались этими выходными.

Теле- и радиоведущая Даша Коломиец отжигает на фестивале Tomorrowland в Бельгии.

А вот у Юлии Саниной уик-энд был максимально семейным.

Фото: instagram.com

Травести-дива Монро провела эти дни в Берлине. К слову, в это время там проходил Berlin Pride.

Фото: instagram.com

Журналистка Hromadske.ua Анастасия Станко проехала 30 километров на велосипеде и обгорела.

Фото: instagram.com

«Проїхала велосипедом нині 29 кілометрів, – пишет под снимком Анастасия. – Пропливла на каяку ще вісім кілометрів. Згоріла десь на 30 відсотків. Готувала їжу на пару. Цей день був створений для того, аби вважатись класним».

К слову, на велосипеде Станко ездила в этом платье.

Журналист проекта «Абзац!» на «Новом канале» Елена Филонова чуть-чуть не влезла в новый комбинезон.

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина переплыла Босфор.

Фото: facebook.com

«Я переплыла Босфор!!! Мечты сбываются!!!» – написала Соня.

Оперная певица Мария Максакова провела свой уик-энд на фестивале «Джаз на Днепре».

Фото: facebook.com/maria.maksakova

Журналист Константин Стогний провел время в компании сомалийских пиратов.

Фото: facebook.com/kostiantyn.stogniy

« – Слышал, против сомалийских пиратов послали ракетный крейсер!

О нет! Теперь у них еще и крейсер будет», – написал Константин.

Директор ТО № 6 на телеканале СТБ Наталья Франчук на выходных побывала в питомнике для брошенных львят в Зимбабве.

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Журналист «Еспресо TV» Максим Ивануха просмотрел 26 фильмов на Одесском международном кинофестивале.

Фото: instagram.com

«За тиждень переглянув 26 фільмів, – рассказывает Максим. – Мої фаворити: найкращий український фільм – «Стрімголов», найкращий фільм міжнародного конкурсу – «Габріель і гора», документальний фільм – «Поза завірюхою», позаконкурсна програма – "Квадрат"».

Василиса Фролова провела время в компании создательницы фонда «Изоляция» Любови Михайловой, депутата Киевсовета Людмилы Березницкой и собачки на вернисаже выставки Кристофера Макоса.

Любовь Михайлова, Василиса Фролова с собачкой и Людмила Березницкая

Фото: buro247.ua

Пиарщица София Милано посетила презентацию DB111.

Фото: instagram.com

А как вы провели эти выходные?

Заглавное фото: instagram.com

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