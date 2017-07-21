Франчук с брошенными львятами, а Стогний – с сомалийскими пиратами: как медийщики провели уик-энд

«Проїхала велосипедом нині 29 кілометрів, – пишет под снимком Анастасия. – Пропливла на каяку ще вісім кілометрів. Згоріла десь на 30 відсотків. Готувала їжу на пару. Цей день був створений для того, аби вважатись класним».

К слову, на велосипеде Станко ездила в этом платье.

Журналист проекта «Абзац!» на «Новом канале» Елена Филонова чуть-чуть не влезла в новый комбинезон.