Фотограф показал лица женщин во время оргазма

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран – как консервативных, так и либеральных. Для того чтобы достигнуть оргазма, женщины использовали персональные массажеры. Нижняя часть их туловища была прикрыта во время съемок, так что даже для фотографа все выглядело приемлемо и цензурно.

По словам Альберти, цель этой акции – снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения.