ТЕЛЕКРИТИКА

Фотограф показал лица женщин во время оргазма

Дуся
Бразильский фотограф Маркос Альберти объединился с производителем секс-игрушек для женщин и создал проект O project, в котором запечатлел девушек до, во время и после оргазма. Серия снимков появилась на сайте фотографа.

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

Фото: Marcos Alberti

В съемках приняли участие более 20 женщин разных возрастов из различных стран – как консервативных, так и либеральных. Для того чтобы достигнуть оргазма, женщины использовали персональные массажеры. Нижняя часть их туловища была прикрыта во время съемок, так что даже для фотографа все выглядело приемлемо и цензурно.

По словам Альберти, цель этой акции – снять табу с темы женской мастурбации и помочь женщинам перестать стыдиться самоудовлетворения.

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