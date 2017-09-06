ТЕЛЕКРИТИКА

Фото Сергея Притулы попало в статью исландского таблоида о футбольных хулиганах

Дуся

Ведущий Сергей Притула отличился на футбольном матче сборной Украины со сборной Исландии, попав в объектив камеры таблоида icelandmonitor.mbl.is. Издание сфотографировало Сергея в окружении агрессивных полураздетых болельщиков нашей сборной, написав, что полиция в течение матча наблюдала за разъяренными фанатами.

Фото: icelandmonitor.mbl.is

Фото: icelandmonitor.mbl.is

В статье таблоид сообщает о задержании двух украинских фанатов, которые хотели пронести на стадион камни в рюкзаках.

Поддержка соотечественников – это, конечно, хорошо, но компанию такому медийному лицу, как Сергей Притула, нужно выбирать более тщательно, дабы не оказаться в сводке криминальной хроники.

Напомню, матч Украина – Исландия проходил в Исландии и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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