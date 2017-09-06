Фото Сергея Притулы попало в статью исландского таблоида о футбольных хулиганах

В статье таблоид сообщает о задержании двух украинских фанатов, которые хотели пронести на стадион камни в рюкзаках.

Поддержка соотечественников – это, конечно, хорошо, но компанию такому медийному лицу, как Сергей Притула, нужно выбирать более тщательно, дабы не оказаться в сводке криминальной хроники.

Напомню, матч Украина – Исландия проходил в Исландии и закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.