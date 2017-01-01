Ford оригинально поздравил женщин Саудовской Аравии с разрешением водить машину

До недавнего времени Саудовская Аравия оставалась единственной страной, где женщинам запрещено было водить автомобиль. На этой неделе произошло значительное событие, Королевский суд Саудовской Аравии разрешил женщинам получать водительские права с 2018 года.
Автомобильный бренд Ford не растерялся и поздравил автолюбительниц с этим знаменательным событием, написав у себя в Twitter: "Добро пожаловать на место водителя".
Welcome to the driver’s seat. #SaudiWomenMove #SaudiWomenCanDrive pic.twitter.com/oksRbFvLWa— Ford Middle East (@FordMiddleEast) 27 сентября 2017 г.