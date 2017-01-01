ТЕЛЕКРИТИКА

Ford оригинально поздравил женщин Саудовской Аравии с разрешением водить автомобиль

Дуся

До недавнего времени Саудовская Аравия оставалась единственной страной, где женщинам запрещено было водить автомобиль. На этой неделе произошло значительное событие – Королевский суд Саудовской Аравии разрешил женщинам получать водительские права с 2018 года.

Автомобильный бренд Ford не растерялся и поздравил автолюбительниц с этим знаменательным событием, написав у себя в Twitter: «Добро пожаловать на место водителя».

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