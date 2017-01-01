Forbes назвал самых высокооплачиваемых видеоблогеров

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых видеоблогеров за 2017 год. Первое место занял игровой канал Даниэля Миддлтона, известного под псевдонимом DanTDM.

За последний год Миддлтон заработал 16,5 миллиона долларов при 17 миллионах подписчиков и за двухлетнюю историю рейтинга стал самым высокооцененным блогером. Видео о мировом турне Даниэля, в ходе которого он провел четыре вечерних шоу в переполненном зале Сиднейского оперного театра, посмотрели более 11 миллионов раз.

В список также попали авторы каналов Markiplier, VanossGaming и Logan Paul. Топ-10 закрыли шестилетний мальчик Ryan ToysReview и стендап-комик Лилли Сингх. Они заработали 11 и 10,5 миллионов долларов соответственно.