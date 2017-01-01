Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

В рейтинг также вошли Адриана Лима (10,5 миллиона), Джиджи Хадид (9,5 миллиона), Роузи Хантингтон-Уайтли (9,5 миллиона), Карли Клосс (9 миллионов), Лю Вэнь (6,5 миллиона), Белла Хадид (6 миллионов) и plus-size модель Эшли Грэм (5,5 миллиона).

Совместно десять участниц рейтинга заработали за год почти 110 миллионов долларов.