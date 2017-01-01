ТЕЛЕКРИТИКА

Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Дуся
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов.

Кендалл Дженнер

Фото: GETTYIMAGES

Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 миллиона долларов.

Жизель Бюндхен

Фото: Splash News

Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген – она заработала за год 13,5 миллиона долларов. К слову, она впервые попала в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей.

Крисси Тейген

Фото: GETTYIMAGES

В рейтинг также вошли Адриана Лима (10,5 миллиона), Джиджи Хадид (9,5 миллиона), Роузи Хантингтон-Уайтли (9,5 миллиона), Карли Клосс (9 миллионов), Лю Вэнь (6,5 миллиона), Белла Хадид (6 миллионов) и plus-size модель Эшли Грэм (5,5 миллиона).

Совместно десять участниц рейтинга заработали за год почти 110 миллионов долларов.

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