Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году моделей мира. Первое место заняла 22-летняя Кендалл Дженнер из США, заработавшая за год 22 миллиона долларов.
Ранее возглавлявшая рейтинг на протяжении 15 лет бразильская 37-летняя модель Жизель Бюндхен оказалась на втором месте с заработком 17,5 миллиона долларов.
Третье место заняла 31-летняя американка Крисси Тейген – она заработала за год 13,5 миллиона долларов. К слову, она впервые попала в рейтинг самых высокооплачиваемых моделей.
В рейтинг также вошли Адриана Лима (10,5 миллиона), Джиджи Хадид (9,5 миллиона), Роузи Хантингтон-Уайтли (9,5 миллиона), Карли Клосс (9 миллионов), Лю Вэнь (6,5 миллиона), Белла Хадид (6 миллионов) и plus-size модель Эшли Грэм (5,5 миллиона).
Совместно десять участниц рейтинга заработали за год почти 110 миллионов долларов.