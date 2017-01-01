Forbes назвал самых богатых знаменитостей США

Американский журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых богатых знаменитостей в США. Список возглавил режиссер, придумавший вселенную «Звездных войн», Джордж Лукас.

Состояние Лукаса в 2017 году издание оценило в 5,5 миллиарда долларов. В 2012-м кинематографист продал свою компанию Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов компании Disney вместе с правами на сагу «Звездные войны».

На втором месте оказался еще один представитель Голливуда – режиссер Стивен Спилберг. Его состояние было оценено в 3,6 миллиарда долларов. Третье место заняла телеведущая и основательница собственной телекомпании OWN (The Oprah Winfrey Network) Опра Уинфри с капиталом 2,8 миллиарда долларов.

В десятку самых богатых знаменитостей также попали баскетболист и актер Майкл Джордан (1,4 миллиарда долларов), иллюзионист Дэвид Копперфильд (875 миллионов), рэперы Дидди (820 миллионов) и Джей-Зи (810 миллионов), гольфист Тайгер Вудс (750 миллионов), а также хип-хоп-исполнитель и продюсер Доктор Дре (740 миллионов). Завершает список писатель Джеймс Паттерсон с состоянием 730 миллионов долларов.

Совокупное состояние десяти богатейших знаменитостей США, по оценке Forbes, составляет 18 миллиардов долларов.