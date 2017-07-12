«Фонд Дэвида Линча» проведет в Украине серию вечеринок

Во вторник, 17 июля, в Киеве прошла вечеринка Local Disruption, организованная «Фондом Дэвида Линча». Это только первая из целой серии вечеринок, которые фонд будет проводить в Украине. Каждое такое мероприятие будет посвящено какому-то знаковому событию из мира искусства, а главная цель вечеринок – борьба со стрессом.
В США «Фонд Дэвида Линча» регулярно проводит разнообразные благотворительные мероприятия и вечеринки, привлекая к этому процессу известных людей – от Кэти Перри до Ринго Старра. Теперь эта традиция пришла и в Украину. На первой вечеринке присутствовали друзья «Фонда Дэвида Линча» Анна Криволап, Алена Парфенова, Соня Забуга, Ирина Капаница, Елена Бурба, Юлия Кавтарадзе, Владимир Сивоконь. Кроме того, соорганизатором события выступили создатели украинского фильма «Продюсер».
Гости таких вечеринок не просто отдыхают, а постигают азы трансцендентальной медитации, которая, по мнению Линча, помогает справляться со стрессом и разнообразными душевными недугами.
Напомним, режиссер Дэвид Линч в интервью The Hollywood Reporter заявил, что не исключает возможности продолжения культового сериала «Твин Пикс», третий сезон которого вышел в 2017 году, спустя 25 лет после окончания второго сезона.