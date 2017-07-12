«Фонд Дэвида Линча» проведет в Украине серию вечеринок

Гости таких вечеринок не просто отдыхают, а постигают азы трансцендентальной медитации, которая, по мнению Линча, помогает справляться со стрессом и разнообразными душевными недугами.

Напомним, режиссер Дэвид Линч в интервью The Hollywood Reporter заявил, что не исключает возможности продолжения культового сериала «Твин Пикс», третий сезон которого вышел в 2017 году, спустя 25 лет после окончания второго сезона.