Финал нацотбора на Евровидение-2017: как это было

Я надеюсь, вы отлично провели время за просмотром финала нацотбора на Евровидение-2017. Если вы все пропустили - читайте нашу трансляцию. Если не пропустили, но до сих пор под впечатлением и в состоянии аффекта - все равно читайте нашу трансляцию.
Вечер был насыщенным, прямо скажем. Победителями вечера стала группа O.Torvald (уж извините за спойлер, если что).
А вот, как все это было:
Фото: Максим Лисовой
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