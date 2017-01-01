Финал нацотбора на Евровидение-2017: как это было

Я надеюсь, вы отлично провели время за просмотром финала нацотбора на Евровидение-2017. Если вы все пропустили - читайте нашу трансляцию. Если не пропустили, но до сих пор под впечатлением и в состоянии аффекта - все равно читайте нашу трансляцию.

Вечер был насыщенным, прямо скажем. Победителями вечера стала группа O.Torvald (уж извините за спойлер, если что).

А вот, как все это было: