«Филя, сними кокошник»: Оля Полякова уличила Киркорова в фейке

Суперблондинка Оля Полякова просто удивляет меня своей дружбой с соцсетями. Вот недавно она начала вести прямую трансляцию. Я уже рассказывала вам о неловком моменте в ванной и о пародии на Наталью Могилевскую. Вот сегодня речь пойдет тоже о пародии, но уже Филиппа Кирокрова на Полякову. И здесь я абсолютно согласна с певицей, ведь артист одел на себя стопроцентный фейк кокошника из ее клипа на песню «О Боже, как больно».

Вот неудачная копия короля российской поп-сцены: