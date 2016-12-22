«Филя, сними кокошник»: Оля Полякова уличила Киркорова в фейке

Суперблондинка Оля Полякова просто удивляет меня своей дружбой с соцсетями. Вот недавно она начала вести прямую трансляцию. Я уже рассказывала вам о неловком моменте в ванной и о пародии на Наталью Могилевскую. Вот сегодня речь пойдет тоже о пародии, но уже Филиппа Кирокрова на Полякову. И здесь я абсолютно согласна с певицей, ведь артист одел на себя стопроцентный фейк кокошника из ее клипа на песню «О Боже, как больно».
Вот неудачная копия короля российской поп-сцены:
«Как вы думаете, совпадение? Не думаю!)) #филякокошниксними)))))», - подписала снимок Оля.
А вот оригинал:
Ребята, я с радостью констатирую тот факт, что украинский шоу-бизнес диктует тренды.